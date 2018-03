Spermatozoi e salute maschile | il legame svelato dalla scienza

Spermatozoi : un calo mette a rischio fertilità e salute maschile : Se gli Spermatozoi maschili sono pigri o presenti in una bassa concentrazione questo indicherebbe probabili rischi non solo dal punto di vista della fertilità, ma anche della salute generale del genere maschile. Uno studio coordinato dal Dottor Alberto Ferlin dell'università di Brescia avrebbe, inoltre, riscontrato una correlazione diretta con una maggiore probabilità di soffrire di problemi cardiovascolari, come pure di diabete ed ...