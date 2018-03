Spazio | premiati i vincitori del concorso di disegno Sentinel-3

meteoweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) Chiara Giovannoli ed Helena Bartsch sono le due vincitrici deldi-3, del programma europeo Copernicus. Ai ragazzi era stato chiesto di disegnare il satellite-3 e di scrivere uno slogan che richiamasse all’essenza della missione. Chiara (a sinistra) ha vinto con ilrelativo alle applicazioni marine, mentre Helena per il suo lavoro sulle applicazioni terrestri. Entrambe sono state premiate dal Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA, Dott. Josef Aschbacher. I loro slogansono stati inoltre stampati sulle magliette consegnate durante l’evento 2018 di apertura per le scuole presso il centro ESA per l’Osservazione della Terra, l’ESRIN, di Frascati (Roma). L'articolodeldi-3 sembra essere il primo su Meteo Web.