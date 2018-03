Spazio | Nespoli il 23 visita la Fabbrica Italiana Contadina

Dopo lo Spazio ecco il 'viaggio in Italia' : parte il tour di Paolo Nespoli : Mercoledì 21 marzo MILANO A Milano Paolo Nespoli dalle 17.30 sarà al museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" per diversi incontri con il pubblico organizzati da Asi, Esa e National ...

Dopo lo Spazio - il 'viaggio in Italia' : parte il tour di Paolo Nespoli : Venerdì 23 marzo BOLOGNA A Bologna l'astronauta incontrerà il pubblico al FICO , Fabbrica Italiana Contadina, il più grande parco agroalimentare del mondo. Il cibo tipico del proprio Paese è un ...

Viaggio in Italia per l’astronauta Paolo Nespoli : racconterà la sua ultima missione nello Spazio : Paolo Nespoli astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che ha volato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) sta iniziando un tour che lo porterà in alcune grandi città per raccontare la sua ultima missione nello spazio. Lunedì 19 marzo Il giro prenderà il via da Torino la città dello spazio, dove l’astronauta visiterà gli stabilimenti Altec e Thales Alenia Space, i ...

“Spazio all’ingegno” : il 20 marzo l’astronauta Paolo Nespoli all’Università di Parma : S’intitola “Spazio all’ingegno”, e sarà un incontro davvero speciale. Anzi, “spaziale”. Martedì 20 marzo a partire dalle 11, all’Auditorium del Plesso Polifunzionale dell’Università di Parma (Campus Scienze e Tecnologie, Parco Area delle Scienze) si faranno “quattro passi nello spazio”: in Ateneo arriverà infatti l’astronauta italiano della European Space Agency- ESA Paolo Nespoli. Con lui ci saranno Tommaso Ghidini, responsabile della Divisione ...

Paoli Nespoli resta nello Spazio - sulla copertina del National geographic - : Il National geographic racconta la Terra vista dallo spazio negli occhi degli astronauti e torna a parlare di Paolo Nespoli: il numero della rivista con l'astronauta in copertina è ancora in orbita. '...

Spazio - il Presidente Mattarella riceve Nespoli e i vertici Asi : Roma , askanews, - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel pomeriggio del 19 febbraio 2018 ha ricevuto al Quirinale l'astronauta italiano dell'Esa, Paolo Nespoli, rientrato da poco sulla ...

Spazio - l’astronauta Paolo Nespoli racconta : la gravità sulla Terra è “come una prigione” : La sensazione più sgradevole che l’astronauta italiano ESA Paolo Nespoli ha provato rientrando a Terra dopo la missione VITA sulla Stazione Spaziale? La gravità, che Nespoli descrive “come una prigione” in occasione dell’incontro con gli studenti delle scuole organizzato oggi dall’Agenzia Spaziale Italian. “Tornando a Terra sembra di essere legato, come in prigione, mentre nello Spazio si ha la sensazione di ...

A Roma i ragazzi 'incontrano lo Spazio' grazie a Nespoli. Fedeli : 'Io in orbita? Soffro di vertigini' : Fedeli: ' Lo spazio non è adatto alle ragazze? Stereotipi non veri' 'Ci sono degli stereotipi sul fatto che la scienza non sia adatta alle ragazze, ma non è assolutamente vero. Molte ragazze hanno ...

Spazio - l’astronauta Paolo Nespoli : al presidente Mattarella porto una foto dell’Italia e della Sicilia : “Al presidente Mattarella porto una foto dell’Italia e della Sicilia scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale“: lo ha dichiarato oggi a Roma l’astronauta italiano dell’ESA Paolo Nespoli, che alle 16:30 sarà in visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica. “Ho scattato tante foto dell’Italia dallo Spazio, al presidente Mattarella porto uno scatto in cui si vede bene la ...

Spazio - l’astronauta Paolo Nespoli : “Facciamo cose fuori dal mondo per spingere oltre la nostra conoscenza” : “Sono un terrestre e assieme lassù, sulla Stazione Spaziale Internazionale, diventiamo esseri umani che lavorano per proiettare gli altri verso il futuro. Facciamo cose fuori dal mondo per spingere oltre la nostra conoscenza“: lo ha dichiarato l’astronauta italiano ESA Paolo Nespoli in occasione della presentazione a Roma di “Expedition“, il docufilm incentrato sulla preparazione per la missione VITA ...