Spara contro una coppia di studenti in un liceo statunitense | morto l' assalitore

Negli USA un bambino di 9 anni Spara e uccide la sorella di 14 per un controller ma non bisogna dimenticare che il problema non sono i videogiochi : In un clima molto delicato per i videogiochi Negli USA, con il presidente Donald Trump che sembra aver individuato nel medium un possibile capro espiatorio per la violenza che colpisce il Paese, arriva la notizia di una tragedia che inevitabilmente alimenterà ancora di più il dibattito.Nel Mississipi un bambino di 9 anni spara e uccide la sorella di 14 anni, Dijonae White. A riportare la notizia il sito della BBC e Clarion Ledger, portale che fa ...

Roma - auto non si ferma a un controllo. Carabiniere Spara e ferisce due passanti su uno scooter : Due donne a bordo di uno scooter sono rimaste ferite da un colpo di pistola stasera a Roma. Dalle prime informazioni sembra che durante un’attività di polizia giudiziaria i carabinieri avevano intimato l’alt a una macchina che non si è fermata e si è data alla fuga tentando di investire un Carabiniere che ha sparato ferendo le due donne, probabilmente madre e figlia. Secondo quanto si è appreso, non sono in gravi condizioni. L’auto è riuscita a ...

Napoli - Sparano contro un treno : Un treno della Circumvesuviana è stato colpito verso le 20:30 di mercoledì sera "da almeno due proiettili " nei pressi della stazione di Sant'Anastasia , Napoli, . Lo denuncia il sindacato Orsa, ...

Fi : Sparacino - contro Miccichè attacchi ingenerosi : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Non è proprio il momento di polemiche ed esternazioni post elettorali, in un momento in cui in Sicilia Forza Italia contrasta l’onda grillina e si conferma ancora la regione più azzurra d’Italia. Ci sono sedi e ambiti di partito dove, all’interno e più serenamente si p

Francia : protesta contro sito di scorie nucleari - la polizia Spara i lacrimogeni : A Bure, tra Parigi e Strasburgo, la manifestazione di circa 300 persone contro un deposito di stoccaggio di scorie nucleari, iniziata pacificamente, è degenerata, tanto che la polizia ha usato gas lacrimogeni durante gli scontri con un gruppo di dimostranti anti-nucleare. I manifestanti hanno lanciato fumogeni contro gli agenti che bloccavano l’accesso a un’area boschiva, dopo che un accampamento è stato smantellato dieci giorni ...

Sacchetti della spazzatura lanciati contro De Luca a Pozzuoli. Il governatore : per fermarmi devono Spararmi alla testa : Conosciamo da troppo tempo il comitato d'affari che in Campania fa sedere insieme politica, camorre e imprenditorie e siamo stanchi di ascoltare menzogne da parte di chi ci governa. Da oggi ...

Pozzuoli : all'inaugurazione del reparto dell'ospedale sacchetti di rifiuti contro De Luca. ?«Per fermarmi devono Spararmi» : Tensione a Pozzuoli, dove un gruppo di una ventina di manifestanti - che apparterrebbero a centri sociali della vicina Giugliano - ha fatto irruzione nell'ospedale S. Maria delle Grazie,...

Sparacio - l'amicizia e il legame costruttivo tra laici e sacerdoti : un incontro del Serra Club a Casa Ascione : Quella vera, sana, costruttivamente feconda e giustamente invocata , e rivendicata, da un recente intervento pubblico di Don Tonino Palmese - disgustato e angosciato dagli ultimi fatti di cronaca che ...

Max Giusti - 'Va tutto bene' ma non con gli chef : il comico Spara a zero contro i cuochi stellati in tv : 'Cucina il tacchino alla spigola in 15 minuti, il tacchino è vivo'. Max Giusti nello spettacolo 'Va tutto bene' fa il pieno di risate puntando simpaticamente il dito contro gli chef stellati. Che una ...

Pallotta : 'Le radio locali Sparano fango contro di noi' : ... ha preso parte al segmento ' The Beautiful Game's Global Reach ', per riferire dello sviluppo del calcio in Europa, ricorda l'edizione odierna de ' La Gazzetta dello Sport '. ' Abbiamo avuto bisogno ...

Boom Pallotta : “Sparano merda contro la Roma” - faida tutta romana - il presidente passa all’attacco! : “Abbiamo avuto bisogno di una nostra radio ufficiale per combattere le altre nove che sparano merda tutto il giorno”. Boom Pallotta! La guerra interna tra la proprietà della Roma e la stampa romana prosegue serrata. Il patron giallorosso, all’interno di un evento “The Beautiful Game’s Global Reach”, ha detto la sua sull’impatto delle radio capitoline e lo ha fatto in modo molto colorito. Il rapporto tra Pallotta e la piazza romana è ...

Florida - la marcia contro le armi degli studenti sopravvissuti alla Sparatoria di Parkland : Il 24 marzo sfileranno in corteo a Washington. La "marcia per le nostre vite", come è stata chiamata, è stata organizzata contro la National Rifle Association

Qualcuno ha Sparato contro una casa in cui sono ospitati dei migranti a Pietraperzia - in provincia di Enna : Nella notte tra mercoledì e giovedì sono stati sparati dei colpi di arma da fuoco contro una casa nella quale da qualche giorno sono ospitati dei migranti a Pietraperzia, in provincia di Enna. Non ci sono feriti, ma soltanto una finestra The post Qualcuno ha sparato contro una casa in cui sono ospitati dei migranti a Pietraperzia, in provincia di Enna appeared first on Il Post.

Il racket Spara contro «Leopoldo». Il titolare : mai richieste di tangenti : Poco prima della mezzanotte di ieri due colpi di pistola sono stati esplosi contro le vetrine del tarallificio "Leopoldo" in via Foria 212. Sul posto sono giunti i...