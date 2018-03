Sos medici di base | 14 milioni di italiani rischiano di rimanere senza

Gli amputano il piede dopo incidente e lo usano come cuscino in ospedale : Sospesi 2 medici : La denuncia dei parenti dell'uomo: "Abbiamo chiesto ripetutamente ai medici di intervenire ma si sono rifiutati, alla fine abbiamo comprato un cuscino in un mercato"Continua a leggere

Green Medicine : l’Ossigeno-Ozono Terapia per un’economia Sostenibile : Da anni si parla dei benefici dell’Ossigeno Ozono Terapia – una pratica rivoluzionaria sempre più in uso nel nostro Paese, in quanto priva di controindicazioni e adatta a tutte le età – per la cura di diverse patologie, dalla semplice influenza a ernie, flebiti, artrosi, ulcere e molto altro. Il 10 e 11 marzo gli esperti del settore si incontrano a Roma nell’ambito del II Congresso Mondiale A.I.R.O. (Accademia Internazionale per la ...

Chieti - non faceva pagare il ticket ai pazienti se compravano medicine nella farmacia del figlio : medico Sospeso : Farmaci scontati ma soprattutto cure mediche immediate ed esenti da ticket. Antonio Consorte, 68 anni, dirigente medico presso l'unità operativa di Ortopedia dell'ospedale di Ortona , Chieti, ,è stato ...

Medici Sospendono lo sciopero del 23 : 19.45 I sindacati dei Medici riuniti nell'intersindacale hanno sospeso lo sciopero nazionale previsto per il 23 febbraio. La protesta era stata revocata nei giorni scorsi da parte dei sindacati confederali. Oggi la decisione da parte degli altri sindacati, tra cui quello dei Medici dirigenti Anaao-Assomed.

Sos medici : 45 mila in pensione entro 5 anni : A rischio 14 milioni di italiani, che resteranno senza medici di base nei prossimi 5-8 anni - A dare l'allarme è il segretario del sindacato dei medici di medicina generale. A causa del pensionamento ...

