Sorridere | giocare con i compagni | sdraiarsi su un prato | la felicità nelle parole dei

today

: RT @giulia_mizzoni: Ai papà che sanno far sorridere i propri figli, che sanno tornare bambini per giocare con loro. A chi è nato padre e a… - basten69 : RT @giulia_mizzoni: Ai papà che sanno far sorridere i propri figli, che sanno tornare bambini per giocare con loro. A chi è nato padre e a… - micio756 : RT @giulia_mizzoni: Ai papà che sanno far sorridere i propri figli, che sanno tornare bambini per giocare con loro. A chi è nato padre e a… - Edorsi53 : RT @giulia_mizzoni: Ai papà che sanno far sorridere i propri figli, che sanno tornare bambini per giocare con loro. A chi è nato padre e a… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Cos’è la felicità? Per i bambini del Punto Luce di Torre Maura, a Roma, uno dei 23 centri ad alta densità educativa di Save the Children in Italia, felicità ènell’erba, pitturare...