Sollevamento pesi | Europei 2018 | Genny e Caterina Pagliaro | sorelle a caccia di una

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Mirco Scarantino per confermarsi sul trono continentale : Lunedì 26 marzo da Bucarest prenderanno il via i Campionati Europei 2018 di Sollevamento pesi. La capitale rumena ospiterà la competizione continentale e già dal primo giorno di gare l’Italia si giocherà una delle più importanti carte da medaglia: Mirco Scarantino, due volte campione in carica nella 56 kg. Anche in quest’occasione il nisseno si presenterà in pedana come il grande favorito e uomo da battere, anche considerando la ...