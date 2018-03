wired

: Soldado, ecco il trailer del film di Stefano Sollima #pcexpander #cybernews - pcexpander : Soldado, ecco il trailer del film di Stefano Sollima #pcexpander #cybernews - scoopscoop6 : Soldado, ecco il trailer del film di Stefano Sollima -

(Di martedì 20 marzo 2018) Quando era uscito nel 2015, ilSicario, diretto da Denis Villeneuve (poi divenuto regista del nuovo Blade Runner) aveva attirato l’attenzione soprattutto per il suo cast di stelle, fra cui Emily Blunt, Benicio del Toro e Josh Brolin. Ora quasi tutte quegli attori, fatta eccezione per Blunt, torneranno nel seguito intitolatoe diretto dall’italiano, affermatosi in questi anni grazie alle serie Romanzo criminale, Gomorra e alSuburra. In queste ore è stato diffuso ildi questa nuova pellicola. Come nelprecedente, il centro dell’azione riguarda i cartelli della droga messicani, ora considerati dagli Stati Uniti come una vera e propria minaccia terroristica. L’obiettivo degli americani è quello di scatenare una guerra fra i vari gruppi di narcotrafficanti e di questo viene incaricato l’agente dell’Fbi Matt ...