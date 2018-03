Softball | le European Pro Series arrivano in Italia ad aprile Obiettivo far crescere il

oasport

: Le European Pro Softball Series arrivano in Italia il 24 e 25 aprile. Parigi 2024 è l'obiettivo della WSBC - OA_Sport : Le European Pro Softball Series arrivano in Italia il 24 e 25 aprile. Parigi 2024 è l'obiettivo della WSBC - megcola94 : RT @FIBSpress: Le atlete appartenenti al team #USSSA Pride arriveranno in #Europa a fine aprile per affrontare le nazionali... https://t.co… - senesedoc79 : RT @FIBSpress: Le atlete appartenenti al team #USSSA Pride arriveranno in #Europa a fine aprile per affrontare le nazionali... https://t.co… -

(Di martedì 20 marzo 2018) La WSBS, la Federazione Internazionale di(e baseball) ha annunciato il calendario dellePro, un tour promozionale che si svolgerà in collaborazione con la USSSA (United States Specialty Sports Association), la più grande polisportiva al mondo. A scendere in campo, quindi, saranno anche le USSSA Pride, un team composto da giocatrici americane professioniste che si confronteranno con, Repubblica Ceca ed Olanda. Il primo appuntamento sarà proprio in, il 24 e 25a Caronno, per poi spostarsi a Praga il 27 e il 28. Dal 30al 2 maggio, invece, le americane si sposteranno in Olanda, ad Haarlem. Ultimo appuntamento in Francia, con uno scopo ben preciso. “Noi, come federazione mondiale, abbiamo unprincipale: Parigi 2024. Per noi oggi è una priorità“, ha dichiarato il presidente della WBSC Riccardo Fraccari ...