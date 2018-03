«So che mamma si è fatta male» | a fine lezione nessuno attende Lisa

Mamma che #Riccanza - Katia Pedrotti : “Non rifarei più il Grande Fratello” : Katia Pedrotti, una delle quattro protagoniste del del docu-reality Mamma che #Riccanza in onda ogni martedì alle 22.50 su MTV, parla del programma e del Grande Fratello.

La lezione di quella mamma che non perdona il proprio figlio : “Un figlio viene come vuole lui. Cresce storto o dritto, come le piante, e tu non ci puoi fare niente”. È il papà di uno dei tre ragazzi che hanno ucciso a bastonate una guardia giurata intenta a compiere l’ultimo atto del suo lavoro quotidiano: chiudere i cancelli della metro a Piscinola, periferia est di Napoli, disgraziata e degradata. Un figlio cresce e vede, emula e impara. Impara a fare il barbiere oppure il rapinatore. Può il destino ...

Cecilia Rodriguez innamorata più che mai dichiara : "Voglio fare la mamma" : Cecilia ha confessato alla Casalegno di non amare particolarmente il mondo dello spettacolo ma di avere approfittato di questa opportunità perchè non si vedeva adatta ad un lavoro di ufficio. Il ...

Calci e pugni alla mamma perché non vuole pagare la vacanza a Praga : Castelfranco Veneto, le due sorelle aveva organizzato il viaggio online, al momento di pagare le hanno chiesto gli estremi della carta di credito. Dopo il...

Palermo - mamma uccisa da dose letale di chemio : indagata la caposala che nascose la verità : Valeria Lembo è morta a trentaquattro anni nel 2011, uccisa da una dose killer di chemioterapia somministrata nel reparto di Oncologia medica del Policlinico. Seconda inchiesta sui medici già condannati e una nuova indagata.Continua a leggere

Napoli - donna uccisa davanti alla scuola/ Ultime notizie Terzigno : spari alla mamma che accompagnava i figli : Napoli, donna 31enne uccisa a colpi di pistola davanti alla scuola elementare di Terzigno: Ultime notizie e aggiornamenti, il killer si è allontanato in scooter. Aveva appena portato i figli(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:35:00 GMT)

Sandy - mamma ti cerca da 29 anni/ Stephanie e il figlio che le hanno portato via : appello alle Iene : Stephanie cerca ancora il figlio Sandy dopo 29 anni d'assenza. Tutto inizia dall'infanzia della donna, difficile e pesante, che si conclude con la perdita del suo bambino. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 14:53:00 GMT)

Bimba violentata da un vicino mentre la mamma è impegnata con le faccende domestiche : Ancora una violenza sessuale in India commessa su una bambina. La piccola vittima ha solo un anno. Dello stupro è stato accusato un suo vicino di casa, che avrebbe agito approfittando di un momento di distrazione...

Si suicida per colpa dei bulli - deriso anche al funerale : la mamma denuncia Video : Michele Ruffino, il ragazzo di 17 anni di Rivoli, che ha deciso di farla finita lo scorso 23 febbraio, gettandosi da un ponte, dopo un lungo calvario procurato dai bulli che lo tormentavano, ha lasciato una lettera che sta commovendo tutta la nazione. I genitori hanno trovato diversi scritti, in parte conservati nel computer di casa, in cui è emersa tutta l'angoscia patita dal giovane nella sua breve esistenza [Video]. Parole che trasudano ...

Rigopiano - indagata la funzionaria che disse “La mamma dei cretini… : Rigopiano, indagata la funzionaria che disse “La mamma dei cretini… Daniela Acquaviva è stata ascoltata dai carabinieri forestali di Pescara. E’ indagata per lesioni colpose in concorso di colpa Continua a leggere L'articolo Rigopiano, indagata la funzionaria che disse “La mamma dei cretini… proviene da NewsGo.

Rigopiano - indagata la funzionaria della Prefettura che ignorò l’allarme : “La mamma degli imbecilli è sempre incinta” : ignorò l’allarme lanciato da Quintino Marcella bollando la notizia del crollo dell’hotel Rigopiano come una notizia falsa. La funzionaria della Prefettura di Pescara, Daniela Acquaviva, rimasta fino a questo momento fuori dall’inchiesta è stata iscritta nel registro degli indagati. Per la tragedia dell’albergo di Farindola, spazzato via il 18 gennaio 2017 da una valanga provocando 29 morti, sono state iscritte in due ...