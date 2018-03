Smartphone | quali sono i modelli che emettono più radiazioni?

Smartphone cinesi 300' marzo 2018 : vediamo quali acquistare : ... da tenere veramente in seria considerazione e da non lasciarsi sfuggire per nessuna ragione al mondo: parliamo infatti di un telefono, uno dei primi, a vantare a bordo il sistema operativo Android ...

Quali Smartphone emettono più radiazioni nocive per la salute? : Nell'era tecnologica in cui viviamo, lo smartphone è diventato parte integrante della nostra vita. Negli ultimi tempi è diventato uno strumento di cui non si può più fare a meno e con cui anche le più giovani fasce d'età convivono quotidianamente. Gli smartphone sono dannosi per la nostra salute? Importante è essere al corrente che non tutti i telefoni cellulari emanano la stessa quantità di radiazioni; saperne valutare la dannosità è ...

Quali Smartphone emettono più radiazioni? Ecco la nuova infografica di Statista : Al giorno d'oggi capita di rado di stare lontani dal proprio smartphone, diventa dunque importante capire se e quanto ciò possa essere potenzialmente dannoso per la nostra salute e, in ragione di ciò, scoprire Quali sono gli smartphone che emettono più radiazioni. L'articolo Quali smartphone emettono più radiazioni? Ecco la nuova infografica di Statista è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Quando e quali Smartphone con aggiornamento Android P da Samsung - Huawei - Honor e ASUS : Da poche ore sono praticamente ufficiali le caratteristiche del tanto atteso aggiornamento Android P, al punto che milioni di utenti si chiedono Quando e quali smartphone Samsung, Huawei, Honor e ASUS saranno compatibili con questo importante pacchetto software. Nonostante non sia prevista una rivoluzione attraverso la nuova generazione del robottino verde, la curiosità è tanta. Dopo aver analizzato la situazione coi Nexus questa mattina, ...

Scopriamo come Dirac migliora la qualità audio degli Smartphone Xiaomi : Scopriamo come la compagnia svedese Dirac, specializzata in soluzioni di messa a punto dell'audio, consente a Xiaomi di garantire un comparto audio di livello elevato sugli smartphone Xiaomi. L'articolo Scopriamo come Dirac migliora la qualità audio degli smartphone Xiaomi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Quali sono i 16 Smartphone Android perfetti per le aziende : Da qualche tempo ormai Google cerca di promuovere l’adozione di Android come sistema operativo dedicato anche alle attività professionali attraverso il programma Android Enterprise, che indica una serie di telefoni in grado di supportare profili di lavoro e una facile gestione del dispositivo da amministratori esterni. Oggi però la casa di Mountain View è andata oltre e ha lanciato Android Enterprise Recommended, un’iniziativa ...

Cinque consigli per migliorare connessione 4G e qualità chiamate degli Smartphone : Potrebbe essere una giornata ricca di spunti interessanti per coloro che hanno la necessità migliorare connessione 4G e chiamate degli smartphone Android, stando alle dritte che voglio condividere coi lettori di OptiMagazine oggi 12 febbraio. Come riportato dai colleghi di Android HeadLines, infatti, di recente è emerso un report da parte di SureCall che ci dice esattamente cosa fare per raggiungere lo scopo, alternando delle dritte banali ad ...

Smartphone borderless : quali comprare : Negli ultimi mesi è esplosa la moda degli Smartphone borderless, ovvero quei dispositivi che presentano dei bordi impercettibili, o quasi, e hanno una superficie tutto schermo. I dispositivi borderless hanno un rapporto tra display e pannello frontale altissimo, cioè il display va ad occupare una vasta area della parte frontale. Per il momento non esistono degli Smartphone completamente senza bordi, tuttavia i modelli presenti attualmente sul ...

Quali Smartphone Xiaomi riceveranno la MIUI 10? Ecco la lista : Elenco degli smartphone Xiaomi che riceveranno la personalizzazione MIUI 10 o MIUI X nel prossimo aggiornamento. La lista completa (non ufficiale) Xiaomi pronta a lanciare la MIUI 10. Ecco Quali dispositivi la riceveranno Xiaomi continua a stupire e non solo smartphone belli e potenti ma anche software ed aggiornamenti costanti fanno di un brand Cinese uno […]

Ecco quali Smartphone Samsung dovrebbero ricevere Android 8.0 Oreo - secondo un firmware leaked : Grazie all'analisi della beta di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8 è possibile capire quali smartphone del produttore sud coreano potrebbero ricevere l'aggiornamento alla nuova release del robottino verde. La lista indica però per quali dispositivi sono in corso i test, che potrebbero dare esito negativo. L'articolo Ecco quali smartphone Samsung dovrebbero ricevere Android 8.0 Oreo, secondo un firmware leaked è stato pubblicato per la ...

Quali app non dovresti avere sul tuo Smartphone Android? Tutti i dettagli : Il concetto di applicazione è ormai entrato nel quotidiano di ogni utente di uno smartphone. Questi programmi infatti, disponibili pubblicamente sul Google Play Store (o sull'app store se si fa uso di un device Apple), possono aiutare l'utente in moltissime applicazioni quotidiane, al punto da coniare il detto 'c'è un app per ogni cosa'. Tuttavia, è sempre bene prestare attenzione a Quali app si installano sul proprio smartphone per una serie di ...

Falle nei processori di tutti i pc e Smartphone : quali modelli sono a rischio - anche i mac : Il gigante informatico Apple ha confermato che le Falle nella sicurezza rilevate recentemente nei microchip installati in milioni di computer in tutto il mondo interessano anche i loro dispositivi, e che comunque stanno già lavorando a come porre rimedio alla situazione. Con una nota ufficiale, Appl

Smartphone Con Snapdragon 845 : Ecco Quali Saranno : Trapela in rete l’elenco di tutti gli Smartphone che nel 2018 monteranno il processore Snapdragon 845. Ecco Quali Saranno! Ecco Quali potrebbero essere i nuovi Smartphone 2018 con Snapdragon 845 Qualche settimana fa, come avrai letto su YLU, è stato presentato ufficialmente il nuovo processore Snapdragon 845, che nel 2018 sarà presente sugli Smartphone top di gamma di Sony, […]