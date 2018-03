Smagliature in gravidanza | consigli utili per prevenirle | evitarle e combatterle

meteoweb.eu

: @Wraith_77 E poi c'è la mia opinione personale in quanto, gravidanza uguale: -no sigarette. -no alcol. ( non sono a… - OfVodkaAndTea : @Wraith_77 E poi c'è la mia opinione personale in quanto, gravidanza uguale: -no sigarette. -no alcol. ( non sono a… - farmacianinci : IN SCONTO: DEFENCE BODY CREMA ELASTICIZZANTE SMAGLIATURE REPAIR da BIONIKE. Aiuta a prevenire le smagliature e atte… - farmaciabargion : IN SCONTO: DEFENCE BODY CREMA ELASTICIZZANTE SMAGLIATURE REPAIR da BIONIKE. Aiuta a prevenire le smagliature e atte… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Lesono un’incubo per molte donne, specie per quelle in dolce attesa. Durante lal’elasticità delle pelle subisce una serie di tensioni che provocano delle infiammazioni del derma con conseguenti cicatrici che sono appunto le famose. La loro comparsa può avvenire tra il sesto e l’ottavo mese di, quando il tessuto della pelle è abbastanza esteso. Infatti, man mano che la pancia cresce la pelle si dilata e il derma sottostante si infiamma. Inizialmente, si ha la compara di cicatrici rosse, segno del trauma avvenuto, per poi attenuarsi con il colore fino a diventare bianche. Durante lail 90% delle donne è soggetta a, oltre all’attività ormonale vi è anche una predisposizione genetica che induce la loro formazione e comparsa. Il ruolo decisivo è dato però dagli ormoni, dove durante la...