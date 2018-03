Siria | raid aereo colpisce scuola a Ghouta Ong | uccisi bambini

Siria : Ong - almeno 10 uccisi in raid su Ghuta e Yarmuk : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Russia : Usa attendono provocazione come scusa per raid su Siria : Si stanno "preparando provocazioni, che dovrebbero servire da scusa agli Stati Uniti d'America e ai loro alleati per effettuare raid allo scopo di colpire le strutture militari e statali in Siria". ...

Siria - Ong : raid aerei sulla Ghouta - uccisi 30 civili : E' di 30 civili uccisi nelle ultime ore il bilancio, non verificabile in maniera indipendente, di raid aerei russi e governativi Siriani sulla Ghouta, a est di Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio ...

Siria : 30 morti in raid aerei su Ghuta : ANSA, - BEIRUT, 17 MAR - E' di 30 civili uccisi nelle ultime ore il bilancio, non verificabile in maniera indipendente, di raid aerei russi e governativi Siriani sulla Ghuta, a est di Damasco. Lo ...

Siria ancora raid su Ghouta, Ong: 100 morti Unicef lancia l'allarme: "Famiglie in fuga ma l'assedio prosegue"

Siria : Ong - raid sulla Ghuta - oltre 40 civili uccisi :

Siria : Ong - raid turchi su Afrin - almeno 18 civili uccisi :

Siria : 9 civili con 5 bimbi uccisi in raid governo su Ghuta :

Siria - Ong : raid Ghouta - uccisi 62 civili : 11.49 Altri 62 civili, di cui 8 minorenni tra bambini e adolescenti,sono stati uccisi in bombardamenti governativi sull'enclave ribelle della Ghouta orientale,in Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). Con l'offensiva di terra avviata negli ultimi giorni l'esercito di Damasco e le milizie sue alleate, Siriane e straniere, hanno riconquistato già il 50% del territorio della regione. Sarebbero 900 i civili ...

Siria : ong - 62 civili uccisi in raid ieri nella Ghuta :

Siria : Onu - decine di morti in raid Russia e Coalizione Usa : ROMA - Nei mesi scorsi la Russia e la Coalizione a guida Usa "sono responsabili dell'uccisione di decine di civili in Siria", dove Damasco ha "usato almeno tre volte gas tossici in attacchi nel Ghuta ...

Siria : Cicr - distribuzione aiuti in Ghuta interrotta per raid : BEIRUT - Il Comitato internazionale della Croce rossa , Cicr, ha confermato di essere stato costretto a interrompere la distribuzione degli aiuti umanitari ieri alla popolazione della Ghuta orientale, ...

Siria : Onu - decine morti raid russi e Usa : ANSA, - ROMA, 6 MAR - Nei mesi scorsi la russia e la Coalizione a guida Usa "sono responsabili dell'uccisione di decine di civili in Siria", dove Damasco ha "usato almeno tre volte gas tossici in ...

Siria : rapporto Onu - decine morti in raid Russia e Coalizione Usa :