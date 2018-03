Siracusa - Laura uccisa “per gelosia”. Il padre : “Lui violento - forze dell’ordine sapevano” : Laura Petrolito, mamma 20enne di due bambini, è stata uccisa a coltellate e il suo corpo è stato gettato in un pozzo. Il compagno 27enne dopo un lungo interrogatorio ha confessato il delitto. Il padre di lei: “Una volta ha tentato di soffocarla con le mani”.Continua a leggere

Siracusa : omicidio giovane mamma - stasera fiaccolata per ricordare Laura : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - fiaccolata, questa sera, a Canicattini Bagni, piccolo centro del Siracusano, per ricordare Laura Petrolito, la ragazza di 20 anni, mamma di due bimbi, uccisa sabato sera dal suo compagno, Paolo Cugno, che l'ha poi gettata in un pozzo. Le amiche, i parenti, l’Amministra

Siracusa : omicidio giovane mamma - stasera fiaccolata per ricordare Laura : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – fiaccolata, questa sera, a Canicattini Bagni, piccolo centro del Siracusano, per ricordare Laura Petrolito, la ragazza di 20 anni, mamma di due bimbi, uccisa sabato sera dal suo compagno, Paolo Cugno, che l’ha poi gettata in un pozzo. Le amiche, i parenti, l’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni, con il testa il sindaco Marilena Miceli, hanno organizzato la fiaccolata che alle ore 21 ...

Siracusa : omicidio giovane mamma - stasera fiaccolata per ricordare Laura : Palermo, 20 mar. , AdnKronos, fiaccolata, questa sera, a Canicattini Bagni, piccolo centro del Siracusano, per ricordare Laura Petrolito, la ragazza di 20 anni, mamma di due bimbi, uccisa sabato sera ...

Siracusa : omicidio giovane mamma - stasera fiaccolata per ricordare Laura : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – fiaccolata, questa sera, a Canicattini Bagni, piccolo centro del Siracusano, per ricordare Laura Petrolito, la ragazza di 20 anni, mamma di due bimbi, uccisa sabato sera dal suo compagno, Paolo Cugno, che l’ha poi gettata in un pozzo. Le amiche, i parenti, l’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni, con il testa il sindaco Marilena Miceli, hanno organizzato la fiaccolata che alle ore 21 ...

Canicattini Bagni - 20enne uccisa e gettata nel pozzo/ Siracusa - Laura Petrolito : compagno ha agito per gelosia : Laura Petrolito, 20enne accoltellata e gettata nel pozzo, Siracusa: il compagno Paolo Cugno ha confessato il delitto, in stato di fermo già trasferito in carcere.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:27:00 GMT)

Siracusa - Laura gettata nel pozzo dopo le coltellate Confessa il compagno : Siracusa, la ventenne era mamma di due bimbi piccoliIl dolore della sindaca: una ragazza dolcissima e solare

Siracusa - 20ENNE UCCISA E GETTATA NEL POZZO/ Canicattini Bagni : Laura Petrolito - 6 coltellate dal compagno : Laura Petrolito, 20ENNE accoltellata e GETTATA nel POZZO, SIRACUSA: il compagno Paolo Cugno ha confessato il delitto, in stato di fermo già trasferito in carcere.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 12:09:00 GMT)

Siracusa - Laura uccisa e gettata nel pozzo : compagno confessa : Dopo ore di interrogatorio il compagno della 20enne, Laura Petrolito, ha confessato l'omicidio. La donna è stata accoltellata e gettata in un pozzo.

Siracusa - nella notte la confessione per l'omicidio di Laura Petrolito : Vent'anni, due bimbi piccoli, una storia d'amore andata male e un nuovo compagno con cui le cose, da tempo, non funzionavano più. Stiamo parlando di Laura Petrolito.