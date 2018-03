Sicurezza sul lavoro | Cna | Accordi pubblico-privati per incrementare i

Scandalo sull’uso illecito dei dati degli utenti - il capo della Sicurezza di Facebook verso l’addio : Alex Stamos, capo della sicurezza dei dati di Facebook, è pronto a lasciare l’azienda di Mark Zuckerberg. Lo scrive il New York Times, sottolineando che all’origine della scelta c’è il disaccordo con l’azienda per quel che riguarda il modo in cui il social ha gestito il tema della diffusione di notizie e fake news. La decisione arriva sull’onda ...

Dopo lo scandalo sull’uso illecito dei dati - il capo della Sicurezza di Facebook è pronto a lasciare : Alex Stamos, capo della sicurezza dei dati di Facebook, è pronto a lasciare l’azienda di Mark Zuckerberg. Lo scrive il New York Times, sottolineando che all’origine della scelta c’è il disaccordo con l’azienda per quel che riguarda il modo in cui il social ha gestito il tema della diffusione di notizie e fake news. La decisione arriva sull’onda ...

Facebook nella bufera - voci sulle dimissioni del capo della Sicurezza Alex Stamos. Ma lui smentisce : "Ho solo cambiato ruolo", dice Stamos via Twitter, dopo le indiscrezioni di stampa sulla sua imminente uscita per il caso di Cambridge Analytica, la societa' di analisi e marketing che ha raccolto i dati personali di oltre 50 milioni di utenti Facebook per influenzare le presidenziali Usa del 2016, il referendum sulla Brexit e altre campagne elettorali

Seggiolini per bambini - inchiesta choc : cosa emerge da un’approfondita indagine di Report. Il programma tv svela cosa si nasconde dietro i test di Sicurezza. I risultati non vi piaceranno : Ancora una volta è la trasmissione “Report” a puntare i riflettori su una tematica molto delicata: i Seggiolini per bambini sono tutti uguali? Quali dovremmo scegliere? cosa rischiano i figli in auto in caso di incidente? S’intitola “Bebè a bordo” l’inchiesta che questa sera alle 21.15 apre la nuova stagione di Report su RaiTre. La giornalista Lucina Paternesi affronterà il tema della sicurezza dei ...

Prof esplode colpo di pistola per sbaglio durante lezione sulla Sicurezza - studente ferito : Prof esplode colpo di pistola per sbaglio durante lezione sulla sicurezza, studente ferito Il docente ha portato in classe una pistola ma, mentre faceva vedere come usarla, ha fatto partite per sbaglio un colpo innescando nuove polemiche in Usa sull’uso delle armi a scuola.Continua a leggere Il docente ha portato in classe una pistola ma, […] L'articolo Prof esplode colpo di pistola per sbaglio durante lezione sulla sicurezza, ...

Prof esplode colpo di pistola per sbaglio durante lezione sulla Sicurezza - studente ferito : Il docente ha portato in classe una pistola ma, mentre faceva vedere come usarla, ha fatto partite per sbaglio un colpo innescando nuove polemiche in Usa sull'uso delle armi a scuola.Continua a leggere

CN : bocciata nuova Legge sulla Sicurezza delle informazioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Ancora un morto sul lavoro : "Subito il tavolo provinciale per la Sicurezza" : L'attenzione alla sicurezza, con la ripresa dell'economia, sta venendo meno. Bisogna stare attenti perché nuovi fenomeni di elusione, come quella contrattuale, comportano nuovi rischi per i ...

Operai travolti da un Tir - dopo l'incidente sull'A10 più Sicurezza per gli operai : A seguito del tragico incidente avvenuto sull'A10 tra Albisola Superiore e Celle Ligure - che ha comportato la morte di due operai della cooperativa San Giovanni di Novi Ligure e di altri 5 feriti - ...

Striscia la Notizia/ Moreno Morello e la Sicurezza sul lavoro - Stefania Petyx e i danni erariali in Sicilia : Questa sera, martedì 6 marzo, alle 20.40 su Canale 5 tornano Ficarra e Picone alla conduzione di una nuova puntata di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 21:02:00 GMT)

SAMSUNG rilascia i dettagli sulla patch di Sicurezza di marzo 2018 : Mentre SAMSUNG è ancora al lavoro sul rilascio dell’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2018, arriva il log ufficiale relativo alla patch in arrivo per marzoL’invio dell’aggiornamento di febbraio da parte dell’azienda per mettere in sicurezza i suoi dispositivi ha subito forti ritardi ma per quanto riguarda l’update del mese in corso è previsto un primo avvistamento già nei prossimi giornipatch di sicurezza marzo ...

Windows 10 Mobile molto meglio di Android sul supporto per la Sicurezza : Secondo un nuovo report di Secuirty Lab, Windows 10 Mobile e Windows Phone sono nettamente migliori di Android per quanto concerne il lato sicurezza. I dati si basano essenzialmente su un particolare aspetto: il supporto, ovvero la velocità e la tempestività con cui vengono rilasciati gli aggiornamenti che vanno a colmare le vulnerabilità. Che il sistema operativo Mobile di Microsoft fosse molto sicuro lo si sapeva già ma adesso anche le ...

Nevica sulla Toscana - il maxi piano Sicurezza : scuole chiuse - treni ridotti : Fiocchi bianchi a Grosseto, primo capoluogo a imbiancarsi. Allerta arancione su buona parte della regione. Invia foto a nazioneonline@quotidiano.net con oggetto "neve"

Sicurezza in Italia - Gabrielli : “La lotta alla mafie si gioca anche sul deep web” : Quanto ci sentiamo sicuri in Italia? Pomo della discordia e tema caldo nella fase pre-urne, è il quesito su cui poggia "Scenari e prospettive. Siamo davvero sicuri? Gli esperti a confronto" di Massimo Montebove e Antonella Marchisella, libro edito da Laurus Robuffo in cui a rispondere sono cinque intenditori nazionali schierati nella lotta all'illegalità.Dal ministro Minniti fino al Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia ...