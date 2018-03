Sicilia | nasce ' Sicicon Valley' | think tank per valorizzare il territorio

Sicilia : nasce un’Anac in seno all’assemblea regionale ? : La Commissione regionale antimafia cambia veste e diventa una sorta di Anac regionale. Mentre la struttura presieduta da Raffaele Cantone è, però, un’autorità indipendente, la Commissione istituita in Sicilia è un organismo politico-parlamentare. La nuova “Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia” che emerge dalle modifiche apportate dalla legge 28 febbraio 2018, n. 3, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 11 ...

Nasce a Misilmeri sede di BCSicilia : Sabato 3 marzo la presentazione ufficiale dell'associazione, con un convegno sul "Castello dell'Emiro" e su "Ruggero I e la battaglia di Misilmeri"

Sicilia : Musumeci incontra De Vincenti - nasce cabina di regia per spesa : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) – Una cabina di regia che si occuperà di accelerare la spesa in Sicilia. Ad annunciarlo sono stati il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il ministro per la Coesione territoriale Claudio De Vincenti al termine di un incontro svoltosi questa mattina a Roma. L'articolo Sicilia: Musumeci incontra De Vincenti, nasce cabina di regia per spesa sembra essere il primo su Meteo Web.