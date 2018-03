Sicilia | Ars | corsa contro il tempo per approvare bilancio e finanziaria

Sicilia : conferenza capigruppo Ars - Sgarbi via entro fine mese o censura : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Se entro fine marzo non saranno pervenute formalmente le dimissioni dell'assessore ai Beni Culturali Vittorio Sgarbi la conferenza dei capigruppo formalizzerà la mozione di censura nei suoi confronti, presentata dal Movimento 5 Stelle". E' la nota approvata dalla conf

Sicilia : conferenza capigruppo Ars - Sgarbi via entro fine mese o censura : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – “Se entro fine marzo non saranno pervenute formalmente le dimissioni dell’assessore ai Beni Culturali Vittorio Sgarbi la conferenza dei capigruppo formalizzerà la mozione di censura nei suoi confronti, presentata dal Movimento 5 Stelle”. E’ la nota approvata dalla conferenza dei capigruppi firmata oggi, e letta poco fa in aula, a inizio seduta dell’Ars, dal vice presidente ...

Sicilia : Ars - Commissione Bilancio approva bilancio consolidato e rendiconto : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - La Commissione bilancio dell'Assemblea regionale Siciliana ha approvato il bilancio consolidato e il rendiconto. Nel frattempo, è iniziata la seduta d"aula, presieduta dal vicepresidente Giancarlo Cancelleri, che ha rinviato i lavori alle 17.10 per avviare a trattazion

Sicilia : maggioranza assente in commissione Ue Ars - salta parere su Defr : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Questa mattina la commissione UE non ha potuto esprimere il parere al Defr per mancanza di numero legale, dovuto all’assenza della maggioranza: il percorso parlamentare della manovra economica inizia male". Così Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars, a proposito de

Sicilia : Micciché si schiera con Musumeci - sì ad abolizione voto segreto Ars : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Sono assolutamente d’accordo col presidente Musumeci: il voto segreto è un cancro della democrazia, prova ne è che è stato abolito ovunque, tranne che in Sicilia". Così il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè risponde al presidente della Regione Siciliana Nello Mus

Sicilia : Musumeci scrive a Presidente Ars - aboliamo voto segreto : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "aboliamo il voto segreto all’Assemblea regionale Siciliana. E’ una questione di etica, di trasparenza e di rispetto verso gli elettori”. Lo chiede il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in una lettera inviata al Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè

Sicilia - seduta lampo di 6 minuti all’Ars : Se esistesse la specialità olimpica della seduta più veloce, l’Assemblea Regionale Siciliana (Ars) si candiderebbe per una medaglia. I cronometristi di una delle ultime riunioni del Parlamento più antico d’Europa hanno fatto fermare le lancette su un interessantissimo tempo di sei minuti e 19 secondi. Una performance che migliora sensibilmente quanto fatto registrare il giorno precedente con 14 minuti netti. La seduta del record si è ...

Sicilia : Presidente Ars - nessuna contrarietà a dirette streaming commissioni : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - “Siamo alle solite, cioè allo stravolgimento della verità: non corrisponde al vero quanto scritto questa mattina da alcuni mezzi di informazione, secondo cui avrei comunicato alla Conferenza dei capigruppo la volontà di interrompere la trasmissione, via streaming e tv,

Sicilia - all’Ars sedute lampo e 3 leggi (inutili) in 3 mesi : ma ecco 34 nuovi consulenti. Che costano un milione l’anno : L’ultima seduta è durata meno di un caffè e di una sigaretta: sei minuti e 19 secondi. Non troppo lunghe erano state anche le 18 precedenti. Il risultato è che all’Assemblea regionale Siciliana l’attività legislativa è praticamente paralizzata. Il tempo per nominare i nuovi consulenti, invece, si trova sempre. E infatti sono 34 quelli scelti dall’ufficio di presidenza nei giorni scorsi. Costeranno in totale quasi un ...

Sicilia : stop Ars a diretta commissioni - M5S 'vergognosa era Miccichè' : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - L'Ars dice no alle dirette streaming delle commissioni. Con una lettera di tre pagine, sottoscritta dal presidente Gianfranco Miccichè, l’Assemblea regionale Siciliana torna indietro sulla decisione della precedente legislatura e fa insorgere il M5S che chiede "la modi

Sicilia - ancora una seduta lampo all’Ars : dura sei minuti e 19 secondi. Poi il rinvio alla settimana prossima : Sei minuti e 19 secondi. Neanche il tempo di arrivare a sette e la seduta dell’Assemblea regionale Siciliana è stata sospesa e rinviata alla settimana prossima. A Palazzo dei Normanni ci ricascano. E per l’ennesima volta il Parlamento dell’isola si fa segnalare per una seduta lampo. Cinque minuti usati per leggere il verbale della seduta precedente, qualche secondo di pausa fisiologica e poi il presidente di turno, Roberto Di ...

