Sicilia | al via contest ' Immaginario Arabo Normanno'

Sicilia : M5s - Sgarbi via a maggio? Musumeci lo cacci subito : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – “Sgarbi vuole andare via a maggio? Deve essere Musumeci a dettare i tempi. Se vuole può, anzi deve, cacciarlo subito. Sgarbi non può decidere se e quando migrare verso una più comoda poltrona romana”. A dirlo è la capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale Siciliana, Valentina Zafarana, dopo le parole di Vittorio Sgarbi. “Quello di far saltare la trattativa con il ...

Rifiuti : Regione Siciliana - emergenza Licata? Da lunedì al via raccolta straordinaria : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) – Prenderà il via “tra lunedì e martedì prossimi” una raccolta straordinaria dei Rifiuti a Licata, grosso centro dell’agrigentino, per smaltire le oltre 400 tonnellate di spazzatura che da mesi invadono le strade del comune di oltre 40 mila abitanti. Lo ha annunciato all’Adnkronos l’ingegner Salvo Cocina, Energy manager della Regione siciliana. Oggi, la commissaria straordinaria ...

Sicilia : Sgarbi - patti non rispettati - io ‘sgradito’ e costretto ad andare via : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – “Nelle attuali condizioni non sono all’ordine del giorno le mie dimissioni, tema di grande interesse per le cronache, sollecitato dalla dichiarazione dell’assessore Cordaro (rappresentante della giunta all’Ars) il quale ha indicato una scadenza al 27 marzo che non corrisponde né alla costituzione del nuovo governo né alla convalida della mia nomina a parlamentare”. A dirlo è ...

Sicilia - al via la nuova agenda digitale. Stanziati 411 milioni : Il programma, che può contare su un budget di 411 milioni di euro, è stato illustrato dal vice-presidente della Regione Siciliana e assessore all'Economia Gaetano Armao."I cittadini Siciliani hanno ...

Sicilia : seduta lampo all'Ars - aula rinviata a martedì : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - Aperta e chiusa in pochi minuti - sei per l'esattezza - la seduta dell'Ars di questa mattina che ha incardinato il disegno di legge che contiene le norme stralciate dall'esercizio provvisorio. A presiedere una Sala d'Ercole quasi deserta è stato il vicepresidente vicar

Sicilia - “Geologia in movimento” : viaggio nella storia sismica del territorio Siciliano : L’Ordine dei Geologi della Regione Sicilia, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Fondazione Centro Studi del CNG, organizza il convegno itinerante Sicilia … “Geologia in movimento”: viaggio nella storia sismica del territorio Siciliano che farà tappa in tre date in luoghi differenti dell’isola, in cui in passato si sono verificati violenti terremoti: il 15 marzo a Poggioreale, il 16 marzo a Noto e il 17 marzo a Messina. ...

Ciprì : "Porto in Sicilia il viaggio immaginario di Stalin e Bianca" : Nel 2014, un giovanissimo Iacopo Barison pubblica Stalin + Bianca, romanzo di formazione che racconta la storia di due ragazzi che vivono in un mondo freddo e inospitale e che un giorno decidono di ...

Sicilia : via libera a benefici assistenziali per oltre 10mila disabili : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - Via libera ai benefici assistenziali per i disabili gravissimi Siciliani. Le Asp hanno infatti ultimato la ricognizione delle 31.812 istanze pervenute al 30 gennaio 2018, selezionando come idonee 10.180 domande e, stamattima, l'assessore alla Famiglia e ai Servizi socia

Sicilia : Musumeci - ora al via stagione riforme da legge elettorale a province : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – “Adesso al via la stagione delle riforme. Prima dovevamo pensare al bilancio e alla dirigenza, ma ora pensiamo alle prime quattro riforme da fare”. Così, il Governatore Siciliano Nello Musumeci, incontrando la stampa. Il Presidente annuncia, quindi, quattro riforme: “A partire dalla legge elettorale regionale – dice -E’ assurdo che il Presidente della regione non debba potere ...

Palermo : un viaggio alla scoperta della Sicilia…su due ruote : Cogliendo le diverse anime della Sicilia, le ha esportate in tutto il mondo tramite programmi radio-televisivi, libri e conferenze. Tutti i suoi personaggi li ha sempre idealmente raccolti nei ...

Viaggio nel disastro dei teatri Siciliani : Viene da Milano ed è il principale esponente di quel furbesco mondo di direttori artistici che, essendo al contempo registi e attori, mettono in scena spettacoli da loro firmati e li piazzano intanto ...