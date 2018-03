Shawn Mendes - se sei suo fan devi assolutamente segnarti queste due date : I giorni e le ore che ti separano dall'uscita di nuova musica firmata Shawn Mendes sono sempre meno! Dopo aver fatto impazzire i suoi fan di tutto il mondo con una serie di immagini misteriose , il cantante ha svelato un'informazione molto interessante. Si tratta di un video con scritto due date: 22 e 23 marzo. Un post condiviso da Shawn Mendes , ...

Shawn Mendes sarà in tour in estate : ecco le date annunciate fino ad ora : Anche il 2018 sarà un anno super per Shawn Mendes! Oltre all’arrivo imminente del nuovo album – lo ha promesso lui in un modo super sexy – la prossima estate Shawn tornerà in tour in giro per il mondo. [arc id=”dc35f5d0-8749-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Dopo i primi concerti annunciati, il cantante ha pubblicato sul suo sito ufficiale il calendario con tutti gli appuntamenti in programma fino ad ora. eccoli qui di ...

Biglietti in prevendita per lo Sziget Festival 2018 con Shawn Mendes e altri : tutti i viaggi dall’Italia : I Biglietti in prevendita per lo Sziget Festival 2018 sono finalmente disponibili. Tra i performer della kermesse che partirà l'8 agosto a Budapest, è stato annunciato anche Shawn Mendes. I Biglietti sono distribuiti al costo di 70 € con la possibilità di campeggiare sul posto. Numerosi gli artisti che prenderanno parte al Festival, con un cartellone che va arricchendosi giorno dopo giorno. Gli headliner già annunciati per la kermesse di 7 ...

Shawn Mendes sarà in concerto in Europa nell’estate 2018 : Sì, hai letto bene. Shawn Mendes ha annunciato un concerto in Europa la prossima estate. [arc id=”a22f2012-96f9-11e7-9a25-a4badb20dab5″] La pop star suonerà in Danimarca il 9 agosto 2018, in occasione dello Skanderborg Festival, manifestazione musicale che si tiene ogni anno nella foresta di faggi della città danese, durante il secondo week end di agosto. Un post condiviso da Shawn Mendes (@ShawnMendes) in data: Feb 1, 2018 at ...

Shawn Mendes ha promesso ai fan che ci sarà una collaborazione con Niall Horan : Ormai da mesi Shawn Mendes è impegnatissimo a lavorare al suo nuovo disco di inediti (dai un’occhiata qui agli ultimi aggiornamenti). [arc id=”a22f2012-96f9-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Tra una session e l’altra in studio, il cantante di “Illuminate” ha rilasciato un’interessante intervista al magazine ET, facendo una dichiarazione che ti farà saltare dalla sedia. Shawn ha confermato che ci sarà una ...

Shawn Mendes (in PIGIAMA) ti dà nuovi aggiornamenti sul disco dallo studio di registrazione : Non è un mistero: Shawn Mendes è al lavoro sul nuovo album, l’ideale seguito di “Illuminate”, uscito a settembre 2016. [arc id=”a22f2012-96f9-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Dopo aver svelato al mondo intero che il nuovo disco “sorprenderà tutti i fan” e dopo aver postato foto insieme a due grandi nomi della musica internazionale, Shawn è tornato ad aggiornare i suoi fan sullo stato dei lavori del progetto ...

Shawn Mendes ha scritto un messaggio dolcissimo a Camila Cabello per il suo primo disco solista : Anche se impegnatissimo alle lavorazioni del suo nuovo album, Shawn Mendes non si dimentica MAI degli amici. via GIPHY Il cantante di “Illuminate” ha voluto far sapere al mondo intero cosa ne pensa di “Camila”, il primo album solista di Camila Cabello, uscito il 12 gennaio. Unbelievably proud of u @Camila_Cabello !!!!!!!! https://t.co/Rl9O93SVLW — Shawn Mendes (@ShawnMendes) 16 gennaio 2018 “Incredibilmente ...

“Illuminate” di Shawn Mendes è disco di PLATINO in Italia : A mesi e mesi di distanza dalla sua uscita, “Illuminate” di Shawn Mendes non smette di raccogliere successi e consensi anche nel nostro Paese. via GIPHY L’ultima in ordine di tempo è la certificazione di disco di PLATINO! In attesa di altri sviluppi sul nuovo album in studio di Shawn (cliccando qui ne trovi uno molto interessante), qui sotto trovi un video omaggio a “Illuminate” e al suo successo che sembra non ...