Sesso | aumentano i casi di bullismo tra i giovani ' Sexting e Revenge porn comuni nella

Sesso - aumentano in tutto il mondo le donne che frequentano siti porno : in calo le italiane : La convinzione che a guardare i video porno online ci siano solo gli uomini viene spazzata via dalle ultime statistiche diffuse da Pornhub, tra i principali siti di filmati per adulti nel mondo, e xHamster, altro canale molto popolare nel mondo del porno online. Nel 2017 le donne che hanno visitato