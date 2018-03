Sessismo e rifiuto dei cambiamenti | il lato oscuro dei nerd

wired

(Di martedì 20 marzo 2018) Dungeons & Dragons oltre ad essere tornato di moda negli ultimi anni è da sempre un prodotto in continuo mutamento. In una delle ultime espansioni, il Mordenkainen’s Tome of Foes, è stata introdotta la possibilità per gli elfi di cambiare sesso a piacimento una volta al giorno. Senza scendere troppo nei dettagli, questa decisione si basa sul fatto che gli elfi erano in passato una razza mutevole, creata da un’entità androgina chiamata Corellon Larethian, dunque non erano vincolati a un sesso predefinito. Col tempo avrebbero perso questa capacità, che però sarebbe presente in alcuni individui. Ovviamente questa decisione non poteva non scatenare le reazioni di una certa fascia del pubblico particolarmente riottosa al cambiamento. C’è chi si nasconde dietro presunti “problemi di bilanciamento del gioco”, chi rifiuta a priori la cosa e dichiara che la ignorerà completamente, chi ...