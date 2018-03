Serracchiani | Gli elettori della Lega hanno mio rispetto

Spari anche contro la sede del Pd di Macerata. Serracchiani : 'Salvini fa l'occhiolino agli estremisti' : "Il folle che ha sparato su cittadini inermi e contro la sede del Pd a Macerata è un esponente della Lega candidato alle comunali 2017. Chi come Matteo Salvini e Massimo Fedriga fa l'occhiolino agli ...

Famiglia - Serracchiani (Fvg) : serve misura sostegno natalità : Trieste, 18 gen. (askanews) 'Chi fa un figlio regala un pezzo di futuro all'Italia e le istituzioni devono essere al suo fianco per sostenerlo'. Lo ha affermato Debora Serracchiani , presidente della ...

Serracchiani invia il manuale della buone maniere ai sindaci : "Il risotto si mangia con la forchetta - gli abiti devono essere puliti e ... : Il risotto si mangia con la forchetta. La minestra non si "tira su". A tavola, prima di bere, ci si pulisce la bocca e non si parla mentre si mastica. Questi i "consigli" contenuti in una sorta di ...