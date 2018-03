Serie A | Perin | partenza a giugno l' ipotesi più probabile

Serie A Perin : «Buffon? Giusto che continui in Nazionale - è un punto di riferimento» : Per ha poi sottolineato l'importanza di Buffon come esempio nel mondo del calcio: "Finché giocherà e sarà competitivo con la Juventus, è Giusto che continui con la Nazionale : è un punto di ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Niente turn over prima del Borussia» : BERGAMO - 'Non ci sono partiti facili o scontate, a maggior ragione quando vai a giocare in trasferta' . E' l'avvertimento lanciato da Gian Piero Gasperini prima del tour de force che aspetta la sua ...

Serie A - Genoa. Perin : “Mi alleno per raggiungere la salvezza” : “Giochiamo per raccogliere punti”. Biraschi: “Chievo squadra solida”. Ottimismo moderato. L’entusiasmo per la vittoria contro la Lazio ha lasciato sensazioni di ottimismo in casa Genoa. La squadra di Ballardini ha superato una prova non indifferente guadagnando tre punti preziosissimi in chiave salvezza, ma ora, stando alle parole di Mattia Perin, non bisogna cadere nell’errore di credere che sia ...