Serie A | Juve | due colpi in arrivo grazie a Mourinho | Icardi allarme clausola

(Di martedì 20 marzo 2018) Dopo l'eliminazione in Champion League, il Manchester United di Josè Mourihno sta gia' pensando alla prossima stagione per presentarsi ai nastri di partenza più competitiva che mai. E a tal proposito, il tecnico portoghese avrebbe in mente di tagliare alcuni elementi che non fanno parte del suo futuro progetto di gioco. Oltre ad Ibrahimovic, forse destinato al campionato USA, nella lista dei partenti figurerebbero, secondo la redazione del 'Daily Mail' Anthony Martial e Matteo Darmian, che sono, invece, da tempo ti dallantus. Martial, nuovo obbiettivo dellaLa trattativa per il nazionale Darmian, come riportato dalla redazione di #Calciomercato.it, sarebbe gia' stata avviata, anzi potrebbe presto trovare uno sbocco positivo, mentre per Martial, giovane talento francese, si tratta di un nuovo obbiettivo del club bianconero, sempre attento a rinnovare per tempo i propri ranghi. ...