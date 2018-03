Serie A Bologna | Di Vaio | «Contro la Roma per tornare a vincere»

Lazio Bologna 1-1 - Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Lazio Bologna 1-1. Apre Verdi e risponde subito Leiva, è parità all'Olimpico. Risultato che non va bene alla Lazio, scavalcata dall'Inter al quarto posto. L'articolo Lazio Bologna 1-1, Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Lazio-Bologna 1-1 - il tabellino : ROMA - Lazio e Bologna impattanocon lo score di 1-1 nella partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A . All'Olimpico Leiva risponde al gol lampo di Verdi. Lazio-Bologna 1-1: NUMERI E ...

Basket - Serie A : Venezia travolge Cantù. Bologna espugna Brescia : Dopo gli anticipi del sabato, con le vittorie di Milano e Reggio Emilia, si chiude oggi la 22ª giornata del campionato di Serie A, con Venezia che risponde all'Olimpia e vincendo in casa con Cantù, ...

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano. Bologna sorprende Brescia - perde anche Avellino : C’è sempre più un duo in testa alla classifica della Serie A di Basket. Dopo la vittoria di Milano, nell’anticipo di ieri contro Trento, oggi Venezia ha risposto, liberandosi agevolmente di Cantù, 107-83, trascinata in un match mai in discussione dai 18 punti di Mitchell Watt e dai 14 di Hrvoje Peric. Reyer e Olimpia sono in fuga, perché alle loro spalle Avellino non ha retto il passo, battuta sul campo di Varese per 82-75. ...

Brescia Virtus Bologna/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Brescia Virtus Bologna, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Al PalaGeorge si gioca una bella sfida tra due squadre che puntano con decisione ai playoff(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 07:35:00 GMT)

Probabili formazioni Lazio-Bologna - Serie A 29^ giornata 18-03-2018 : Si affronteranno nel posticipo serale allo stadio Olimpico di Roma la lazio di Inzaghi ed il Bologna di Donadoni, due squadre dai destini diversi ma alla caccia di tre punti importanti. I biancocelesti dopo il passaggio del turno in Europa League vogliono tornare alla vittoria anche in campionato, che manca da qualche giornata. Il mister è fiducioso che la squadra possa ripetere la prestazione di giovedì anche con qualche elemento stanco, ...

Serie A Bologna - allenamento con il gruppo per De Maio : Bologna - Il Bologna prosegue la propria marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato, domenica, contro la Lazio . A Casteldebole i rossoblù hanno svolto una Serie di prove tattiche e una ...

Serie A Bologna - Palacio si allena con il gruppo : Bologna - Il Bologna è ritornato al lavoro a Casteldebole: la seduta di allenamento odierna ha previsto una parte di attivazione in palestra a cui è seguita una fase di esercitazioni tecnico-tattiche ...