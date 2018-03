Sempre più estesa la fusione Wind e 3 Italia | il punto nel nostro Paese al 20 marzo

Simone Barbato e Francesca Cipriani Sempre più vicini - il gesto di Franco Terlizzi : Simone Barbato e Francesca Cipriani sono sempre più vicini: anche su Leggo gli ultimi aggiornamenti sulla relazione che sta incuriosendo i 'naufraghi' e gli spettatori de L'Isola...

Sempre più estesa la fusione Wind e 3 Italia : il punto in Italia al 20 marzo : In queste settimane ci siamo soffermati sulla fusione Wind e 3 Italia non tanto sul versante tecnico della vicenda, quanto per alcuni disagi giunti dall'utenza, soprattutto a proposito dell'attivazione indesiderata dei servizi a pagamento come avrete già notato dai nostri approfondimenti. Ora però tocca analizzare da vicino la Rete unica e la sua estensione, in quanto negli ultimi giorni abbiamo avuto la tanto attesa svolta anche a ...

Mercedes-AMG GT R - la safety car più veloce di Sempre in Formula Uno – FOTO : L'articolo Mercedes-AMG GT R, la safety car più veloce di sempre in Formula Uno – FOTO proviene da Il Fatto Quotidiano.

Allerta Meteo Roma - la piena del Tevere fa Sempre più paura e arriva il maltempo : forti piogge e temporali nelle prossime ore : 1/13 ...

Russia e Cina Sempre più uniteI piani dell'asse Putin-Xi Jinping E l'Occidente diviso adesso trema : L'abolizione del vincolo dei due mandati per Xi Jinping. Il trionfo elettorale per Putin. L'asse tra Cina e Russia si fa sempre più saldo: gli uomini forti dell'Est fanno paura all'Occidente diviso Segui su affaritaliani.it

Inter - Wanda Nara allo scoperto : “Icardi vale Sempre di più. Futuro? Siamo…” : Inter, Wanda Nara- Wanda Nara, Intervistata sulle pagine di “La Gazzetta dello Sport“, ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda il futuro di Mauro Icardi. Parole sul reale valore del suo assistito e riflessioni anche sull’imminente futuro. Valore che, a discrezione di Wanda Nara, supera abbondantemente la clausola rescissoria da 110 milioni […] L'articolo Inter, Wanda Nara allo scoperto: “Icardi vale ...

Ecco perché i poveri in Europa sono Sempre più poveri : Un basso livello di formazione e un sistema che non aiuta le imprese allargano le distanze, secondo il rapporto della Banca Mondiale

Accordo Sempre più vicino tra M5s e Lega per le presidenze delle Camere. Domani vertice Salvini-Berlusconi : Lo scenario prevede Montecitorio alla Lega per la coalizione di centrodestra mentre il Senato ai pentastellati. Salvini prova a rassicurare gli alleati ma la tensione con Forza Italia resta sempre ...

Cosenza-Lecce 0-1 - colpo grosso per Liverani : promozione in Serie B Sempre più vicina : colpo grosso da parte del Lecce che ha vinto sul campo del Cosenza, promozione sempre più vicina per la squadra di Liverani, su CalcioWeb ne parliamo ormai da mesi, la promozione si avvicina sempre di più. Il Catania prova a non mollare, per i siciliani successo contro la Reggina, l’obiettivo più importante per la squadra di Lucarelli sembrano essere i playoff. Nel posticipo blitz per il Lecce che decide l’incontro nei minuti finale, ...

“Un film horror”. Ritrovamento agghiacciante a Venezia. Da 7 anni di lui non si sapeva più nulla - nessuno lo aveva più cercato ed era anche stato cancellato dall’anagrafe. Poi la scoperta più macabra (e triste) di Sempre : Una scenda da film dell’orrore a Venezia. In un piccolo appartamento del centro storico è stato rinvenuto il cadavere mummificato di un uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Natanti i quali ipotizzano che la salma potrebbe essere quella del 75enne che risultava essere stato cancellato dall’anagrafe del Comune nel 2013 in quanto irreperibile. La casa, in Sestriere Dorsoduro, era in una situazione di degrado ...

Barbara d’Urso nuova conduttrice del Grande Fratello 2018/ La conferma : arriva l’edizione più pop di Sempre? : Barbara d’Urso conduce il Grande Fratello 2018, arriva la conferma dopo la riunione di Mediaset: nuovo record per l’edizione più pop di sempre? Tutti i dettagli.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 15:35:00 GMT)

Sanità pubblica - liste d'attesa Sempre più lunghe : in media 65 giorni : Sanità pubblica, liste d'attesa sempre più lunghe: in media 65 giorni I dati indicano che per una visita specialistica o un esame - in strutture che non siano quelle private - si aspetta sempre di più. L'indagine di "Crea Sanità" confronta tempi e costi dal 2014 al 2017 su un campione di oltre 26 milioni di cittadini in ...