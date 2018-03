Sembrava una salita del Giro Dovi e Marc | scatto micidiale

“Sembrava un gioco - si è rovinato la vita”. Il dramma a 19 anni : giovane - sportivo e in salute accetta una scommessa con gli amici e rimane paralizzato. La madre distrutta : “Imparate da questa tragedia” : Un ragazzo giovane e votato completamente al mondo dello sport, la sua grande passione, che praticava con dedizione ogni volta che ne aveva occasione. E che si è visto la vita travolta, distrutta, a causa di un episodio che sembrava lì per lì soltanto una sciocchezza, un gioco, che ha finito invece per provocare delle ripercussioni gravissime. Una storia terribile quella raccontata dal Sun e che ha per protagonista un ragazzo di soli 19 ...