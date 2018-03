Sembra che sì | al lavoro si può essere felici!

Quest’anno la primavera arriva un giorno prima (anche se non Sembra) : Dimenticate il 21 marzo. Dimenticate anche le giornate di sole e il clima piacevole. Quest’anno la primavera arriva un giorno prima rispetto alla convezione (ma già nel 2016 e nel 2017 è stato così e in futuro giungerà ancora prima), nonostante il gelo invernale che è tornato a spazzare l’Europa in questi giorni. Insomma tutto il contrario di quello che dicono tradizione e convenzioni scientifiche. Il primo giorno di primavera è martedì 20 ...

F1 - Mondiale 2018 : una Ferrari a fari spenti. Sia Mercedes che Red Bull Sembrano snobbare il potenziale della Rossa… : L’attesa continua a crescere ma manca poco. Siamo giunti nella settimana del primo weekend del Mondiale di F1. Scatterà da Melbourne, come da tradizione, la corsa al titolo 2018. Obiettivo dichiarato da anni in casa Ferrari, dove si riparte dall’ottima prima parte di stagione dello scorso anno, in cui i tifosi della Rossa sono tornati a sognare, prima di vedere la Mercedes e Lewis Hamilton prendere nuovamente il volo. In Australia ci ...

Dischetti di plastica sulle spiagge del Tirreno : da Capri alla Toscana. Sembrano cialde di caffè - ma non lo sono : Dischetti di plastica forati molto simili a cialde per caffè hanno invaso le coste del litorale tirrenico, dall'isola di Capri alle spiagge della Toscana, passando per Ischia,...

Perché ci piacciono videogiochi nuovi che Sembrano vecchi? : Fioccano negli eshop e sugli scaffali dei negozi videogiochi pescati dal grande archivio del passato, quasi sempre riproposti in una versione rimasterizzata che fa la gioia dei nostri occhi. L’effetto è talvolta straniante: prendi Final Fantasy XII, un gioco chiaramente strutturato secondo i limiti degli anni in cui uscì, ma a cui il ritocchino digitale ha dato una pelle splendida che neanche certe dive di Hollywood. Non è una novità: i fanatici ...

Manchester City - non è facile come Sembra : il Liverpool l’unica squadra in stagione a vincere contro Guardiola : Manchester City contro il Liverpool. Sono andati in scena i sorteggi validi per i quarti di finale di Champions League, sfortuna per le italiane con Juventus e Roma che dovranno vedersela con Real Madrid e Barcellona, sorteggio sfortunato ma entrambe le squadre hanno chance di qualificazione, sfida sulla carta facile per il Manchester City ma non è così. La squadra di Guardiola ha pescato il Liverpool, si tratta di un derby inglese ed in più i ...

“Isola dei Famosi - ma allora è un vizio”. Il reality di nuovo nel caos : neanche il tempo di archiviare il “canna-gate” ed ecco l’ennesimo scandalo. Le immagini (e le parole di alcuni naufraghi) Sembrano non lasciare dubbi. Che disastro! : Il caso del momento sembra, almeno per ora, essersi chiuso. Parliamo ovviamente del canna-gate andato in scena all’Isola dei Famosi 2018, che ha animato quasi da solo le prime puntate del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Un episodio sul quale si sono concentrate non solo le attenzioni del pubblico, con le antenne drizzate di fronte alle indiscrezioni che continuavano a susseguirsi di giorno in giorno, ma anche quelle di ...

“Signora - ha 6 settimane di vita”. Poi la scoperta choc. Quando a Joy i medici dicono che non c’è più nulla da fare - lei - invece di deprimersi - si rimbocca le maniche. E tutto cambia. Quel che le è successo può Sembrare un miracolo - ma c’è qualcosa che tutti dovrebbero sapere : “Hai 6 settimane di vita”, è questo che i medici avevano detto a Joy Smith, 52 anni di Coventry alla quale, nell’agosto 2016, era stato diagnosticato un incurabile cancro allo stomaco. Quando i medici la mettono di fronte alla verità, Joy resta senza parole ma subito si rimbocca le maniche per cercare una soluzione. Durante le ricerche si imbatte nella storia di una donna che ha una remissione del suo cancro grazie all’uso di olio di cannabis. ...

Le influencer di Instagram iniziano a Sembrare tutte uguali. Ecco perché : "Perché essere te stessa quando puoi essere me?". Questa domanda faceva parte di una campagna di social marketing anni '90 creata da Concerned Children's Advertisers and Health Canada. Nel video, due ragazze esplorano una "boutique" che offre prodotti e procedure che aiutano le clienti a cambiare aspetto e personalità."Non accontentarti di essere te stessa", afferma una voce femminile, mentre una delle ragazze viene "esaminata" da ...

Isola dei Famosi - Stefano De Martino sta male. Il ballerino ex marito di Belen sta attraversando una grossa crisi e Sembra che non riesca a resistere ancora molto. È stato lui stesso a confessarlo a una persona fidata che - però - non ha mantenuto il segreto : Stefano De Martino sta male. Attenzione, non vogliamo mettervi in ansia, sappiamo che tenete a lui e quindi spiegheremo subito cosa lo fa stare male. Sono mesi che Stefano De Martino è in Honduras: non gli era mai capitato di stare lontano dalla sua famiglia per tutto questo tempo. E soffre. Sente la nostalgia del piccolo Santiago, sente la nostalgia di casa e in certi momenti avrebbe voglia di tornare. però non può: deve portare a termine la ...

Caldo incredibile al Sud - +28°C in Sicilia : altro che Primavera - Sembra già Estate! Spiagge gremite di bagnanti come a Luglio [FOTO] : 1/10 Mondello oggi ...

“Droga anche all’Isola dei Famosi 2017”. Si allarga lo scandalo “canna-gate” : a parlare lei - tra i protagonisti della scorsa edizione - che rivela dettagli inediti e lasciata (nuovamente) basiti i fan. Un caso che Sembra destinato a non finire mai : Non accennano davvero a placarsi le polemiche intorno al cosiddetto canna-gate, lo scandalo che ha visto come protagonista un Francesco Monte accusato da Eva Henger di aver fatto uso di droga, nello specifico marijuana, mentre l’ex tronista si trovava insieme agli altri concorrenti nella villa messa a loro disposizione prima di sbarcare ufficialmente in Honduras. Una vicenda che ha portato all’auto-esclusione del concorrente, ...

La Casa Bianca Sembra aver confermato che una pornostar venne pagata per non divulgare informazioni su Trump : La Casa Bianca sembra aver confermato che una pornostar venne pagata per non rivelare alcune informazioni su Donald Trump. Durante la conferenza stampa di ieri, mercoledì 7 marzo, Sarah Huckabee Sanders, portavoce della Casa Bianca, ha fatto riferimento a un The post La Casa Bianca sembra aver confermato che una pornostar venne pagata per non divulgare informazioni su Trump appeared first on Il Post.