Scuola | stipendi a singhiozzo per migliaia di supplenti

Scuola - nuove tabelle stipendiali penalizzano neo assunti e chi ha più di 27 anni servizio : Con l' accordo sottoscritto da Flc-Cgil, Cisl e Uil, lo scorso 9 febbraio all'Aran , è stato ratificato l'annullamento del primo gradone stipendiale , 3-8 anni, per chi è stato assunto a partire del ...

Nuovo stipendio ed arretrati nella Scuola - ok anche ai precari ma quando? : La partita sul rinnovo del contratto del comparto scuola è giunta al termine, o forse no. Dopo quella che può essere considerata una pre-intesa dello scorso 9 febbraio, alcuni sindacati avviano azioni volte a capire se davvero il Nuovo contratto sia degno e soprattutto accettato dai lavoratori. La FLC CGIL per esempio ha chiamato in assemblea gli interessati per sentire da loro come la pensavano su quanto contenuto nel Nuovo contratto. Soldi, ...

Scuola : ecco quanto si percepirà in più di stipendio in base alle fasce Video : Nella #Scuola, un nuovo contratto collettivo atteso da anni, finalmente è stato sottoscritto. Dopo oltre 9 anni di blocco degli stipendi, con la firma del contratto termina una lunga trattativa tra Governo e sindacati. Il rinnovo non è esente da strascichi polemici, soprattutto per quanto riguarda le cifre messe in campo dall'Esecutivo che hanno fatto storcere il naso a diverse sigle sindacali. Infatti Gilda e Snals, contestando l'apparato ...

Ultime statali 2018 - firmato contratto Scuola : stipendi - ecco le buste paga Video : E' arrivata la firma sul #contratto degli #statali della #scuola 2018 con la definizione degli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Ata, nonché la regolamentazione di altre materie, tra le quali il bonus di merito dei docenti, la Carta per la formazione degli insegnanti e le ore pomeridiane. Interessati al nuovo contratto della scuola, dopo molti anni di blocco delle trattative, circa un ...

Ultime statali 2018 - firmato contratto Scuola : stipendi - ecco le buste paga : E' arrivata la firma sul contratto degli statali della scuola 2018 con la definizione degli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata), nonché la regolamentazione di altre materie, tra le quali il bonus di merito dei docenti, la Carta per la formazione degli insegnanti e le ore pomeridiane. Interessati al nuovo contratto della scuola, dopo molti anni di blocco delle trattative, circa un milione ...

Stipendi personale Scuola : scatti di anzianità nel cedolino di marzo : Il Mef, attraverso la pubblicazione di un comunicato sul portale degli Stipendi NoiPA, ha reso noto che a causa del notevole flusso per l’elaborazione dei cedolini pubblicati in data 23 gennaio u.s. non ha potuto provvedere a regolarizzare la corretta progressione Stipendiale (scatti di anzianità) di circa 40mila lavoratori della scuola. Stipendi personale scuola: gli […] L'articolo Stipendi personale scuola: scatti di anzianità nel ...