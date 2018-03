Scu | droga e armi | anche una ' famiglia' di Torchiarolo in un bliz

Mafia e Droga in Salento - arrestato ex portiere Lecce/ Davide Petrachi e 36 fermi Scu : l’operazione “Orione” : Una operazione a cura del comando dei carabinieri svolta nel Salento e altre zone della Puglia ha portato all'arresto di 37 persone coinvolte nel traffico e nello spaccio di Droga (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:14:00 GMT)

Arrivano i cani antidroga e vola 'erba' nel cortile della Scu ola - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Mentre i cani antidroga dei carabinieri entravano a scuola , dalle finestre vola vano spinelli nel cortile : in tutto 7,5 grammi di marijuana frammenti di hascisc. Il preside del Professionale "Ferraris" ...

Stefano De Martino/ "Caso droga" all'Isola dei Famosi 2018 : un "no comment" che fa diScutere : Stefano De Martino non convince ancora il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 nella sua veste di inviato. Delude il "no comment" sul "caso droga" a Verissimo.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 07:44:00 GMT)