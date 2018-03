Screening neonatale | raddoppia in Piemonte il numero di diagnosi preventive effettuate

Raddoppiato in Piemonte il numero delle diagnosi precoci grazie allo Screening neonatale esteso : Il riferimento del sistema screening a livello regionale, secondo quanto previsto dalla delibera approvata dalla Giunta Chiamparino lo scorso anno, è la Città della Salute e della Scienza di Torino, ...

Come lo Screening neonatale può migliorare molte più vite : Nella giornata internazionale delle malattie rare ricordiamo a che punto siamo con lo screening neonatale. Il rapido adeguamento dell'elenco delle malattie diagnosticabili in base alla messa in ...

Alla d'Annunzio il laboratorio regionale per lo Screening neonatale esteso - Sne -

Screening neonatale - Aismme : “Al via la campagna d’informazione” : “Lo Screening neonatale: un diritto per tutti i neonati. E’ questo lo slogan della nuova campagna informativa di Aismme Onlus, lanciata a dicembre 2017 e che entrera’ nel vivo nelle prossime settimane”. Cosi’ in una nota Aismme onlus. “Uno spot video e audio che verra’ trasmesso nelle maggiori emittenti televisive e radio nazionali, manifesti e volantini, il notiziario Aismme News, una campagna stampa e ...