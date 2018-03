Scontro frontale tra due pullman - strage in Ecuador : 11 morti e oltre 50 feriti : La tragedia è avvenuta sull'autostrada tra Jujan e Tres Postes quando uno dei mezzi ha urtato con una motocicletta e l'autista ha perso il controllo finendo sulla corsia opposta.Continua a leggere

Sardegna - Scontro frontale a Villacidro : due morti e due feriti : Grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 196 a Villacidro, in Sardegna. Due le vittime: una donna cubana morta sul colpo e un uomo deceduto in ospedale.Continua a leggere

Incidente stradale/ Villacidro - Scontro frontale tra auto : muore una donna - tre feriti gravi (oggi 15 marzo) : Incidente stradale, le ultime notizie di oggi 15 marzo 2018. Villacidro, scontro frontale tra auto: muore una donna, tre feriti gravi. Potenza, muore bimbo di due anni per maxi tamponamento

Afghanistan - Scontro frontale tra auto e bus : almeno 7 morti e 24 feriti : Un bus e un'auto si sono scontrati frontalmente nella provincia meridionale di Kandahar, in Afghanistan: 7 sono i morti accertati e 24 i feriti, alcuni dei quali in gravissime condizioni, ma il bilancio è provvisorio e potrebbe aumentare.Continua a leggere

Siena - Scontro frontale tra due auto : Cristian muore a 40 anni - ferite altre tre persone : Un pickup e una berlina si sono scontrate sulla strada provinciale 541 tra Casole d’Elsa e Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena. Cristian Manca, 40 anni, è morto sul colpo, mentre altre persone sono rimaste ferite. Le cause dell'incidente sono ancora in via di accertamento.Continua a leggere

Iglesias - Scontro frontale tra due auto : un giovane è morto - altri 6 sono rimasti feriti : Incidente mortale sulla statale 126 tra Gonnesa e Iglesias: due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora ignote. Il bilancio attuale è di un morto e di sei feriti, tra cui probabilmente anche una bambina. Traffico in tilt: la circolazione è chiusa in entrambe le direzioni.Continua a leggere

Incidente stradale/ Roma - terribile Scontro frontale auto-camion a Prima Porta : muore una donna (8 marzo 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 8 marzo 2018. Roma, terribile scontro frontale auto-camion a Prima Porta: muore una donna. A Salò uomo di 87 anni investito da un'auto

Roma : Scontro frontale sull'Aurelia - due morti e un codice rosso : Gravissimo incidente a Roma: due morti ed una persona in codice rosso Roma – Gravissimo incidente stradale questa notte, intorno alle tre. Due persone sono morte...

Incidente stradale/ Cazzago San Martino - Scontro frontale auto-furgoncino : grave 17enne (19 febbraio 2018) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 19 febbraio 2018: Cazzago San Martino, in provincia di Brescia, scontro violento tra un'auto e un furgoncino, 17enne grave.

Scontro frontale fra due auto : sei feriti : Scontro frontale tra due auto intorno alle 20,30 di venerdì 16 febbraio sulla S.S. Aurelia nelle vicinanze dell'uscita di Quercianella in direzione sud. S

Schianto sulla SS47 in Valsugana a Ospedaletto Morto un uomo nello Scontro frontale Il secondo automobilista è in fin di vita

Scontro frontale tra due auto : un morto e un ferito grave : Terribile incidente stradale in provincia di Vicenza. Lo Scontro frontale tra due auto poco dopo le 20 di sabato con il bilancio di un morto e di un ferito grave. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada San Feliciano nel comune di...