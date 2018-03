Scocca l’Equinozio di Primavera e Google lo celebra con un bellissimo doodle animato

meteoweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) E’to alle 17:15 di oggi pomeriggio l’Equinozio di2018: abbiamo già spiegato perchè quest’anno l’Equinozio “cade” il 20 Marzo anzichè il 21, e anche– come di consueto – ha deciso dire l’inizio dellaAstronomica con undisegnato per l’occasione dalla giovane e brillante artista Sophie Diao. Ilè visibile in quasi tutti i Paesi dell’emisfero Nord. Nell’immagine si può osservare Quinn, il protagonista della serie stagionale deidi, strimpellare una piacevole melodia per convincere una misteriosa creatura a uscire dal nascondiglio naturale. Una metafora per evidenziare il risveglio della natura in un groviglio di bellissimi fiori colorati. L'articolol’Equinozio dilocon un...