Sciopero treni domani 21 marzo 2018 Trenord | disagi Lombardia | intanto a Napoli si ferma

Treni - mercoledì 21 marzo c'è uno Sciopero di Trenord : Uno sciopero regionale di otto ore del trasporto ferroviario è stato indetto per mercoledì 21 marzo. È dalle 9 alle 17 e Trenord informa che non sono interessate le fasce di garanzia. Uno sciopero ...

Sciopero treni Trenord mercoledì 21 marzo 2018 : orari e modalità : In arrivo un nuovo Sciopero dei treni che interesserà le linee di Trenord nella giornata di mercoledì 21 marzo 2018, dalle 9 alle 17. Le fasce orarie di garanzia non saranno coinvolte dai disagi. Durante l’agitazione, indetta dal sindacato Or.S.A, saranno possibili ritardi, variazioni e cancellazioni del servizio regionale, suburbano e di lunga percorrenza. Autobus sostitutivi saranno istituiti, limitatamente ai soli collegamenti ...

Lo Sciopero dei treni di Trenord previsto per domani - mercoledì 21 marzo : Arriva dopo i due scioperi rimandati dello scorso mese, e durerà otto ore The post Lo sciopero dei treni di Trenord previsto per domani, mercoledì 21 marzo appeared first on Il Post.

Sciopero Trenord 21 marzo 2018 : a che ora i treni viaggeranno regolarmente : Nuovo aggiornamento sullo Sciopero Trenord del 21 marzo 2018, che coinvolgerà il personale della società di trasporto pubblico della regione Lombardia. A seguire gli orari delle fasce di garanzia, in cui i treni partiranno regolarmente. Quella dei dipendenti Trenord non sarà l'unica protesta nel settore ferroviario di questo fine mese. Infatti, è previsto uno Sciopero trenitalia il 25 marzo, con possibili disagi in due regioni italiane. La ...

Sciopero treni 21 marzo - possibili disagi per i pendolari Trenord | : Lo stop è stato indetto dall'organizzazione sindacale Or.S.A - Ferrovie dalle 9 alle 17. possibili ripercussioni sulla circolazione anche dopo la fine della sospensione dei servizi

Milano - Sciopero dei treni mercoledì 21 marzo : tutte le informazioni : treni a rischio mercoledì 21 in Lombardia. Potrebbe essere una nuova giornata complicata per i pendolari. Dopo lo sciopero dell'8 marzo è in arrivo una nuova protesta, indetta...

Pendolari beffati anche dopo lo Sciopero «Qui sempre treni in ritardo e affollati» : Passi per lo sciopero, ma le fasce di garanzia vanno garantite . I rappresentanti del comitato Pendolari Milano-Asso hanno scritto una lunga lettera ai vertici di Trenord per lamentare quanto è ...

Sciopero Trenitalia giovedì 8 marzo 2018 : l'elenco dei treni cancellati : Giornata delicata, quella di giovedì 8 marzo 2018, per chi dovrà spostarsi a bordo dei treni. È stato, infatti, indetto uno Sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Ma scopriamo nel dettaglio la durata, le modalità ed i convogli di trenitalia coinvolti in questa giornata difficile per i trasporti. Quanto dura lo Sciopero? Quali saranno i treni cancellati? Come riportato dal portale Istituzionale del Ministero ...

Sciopero treni : Frecce di Trenitalia regolarmente in servizio : Saranno assicurati i collegamenti tra la Stazione Termini e l’areoporto di Fiumicino Roma – Le Frecce di trenitalia circoleranno regolarmente in occasione dello Sciopero del... L'articolo Sciopero treni: Frecce di trenitalia regolarmente in servizio proviene da Roma Daily News.

