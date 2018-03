Schick | ' Non lascerò la Capitale | dimostrerò di essere un attaccante da Roma'

Roma - Schick : "Sento la pressione - ma non voglio andare via" : "Le cose non sono andate come immaginavo, ma io dimostrerò che sono da Roma. Anche perché davanti ho uno degli attaccanti più forti al mondo, Dzeko, e da lui imparerò tutto. Non voglio andar via". Direttamente dal ritiro della Repubblica Ceca, Patrik Schick parla per la prima volta, dopo mesi, sulle difficoltà che sta vivendo in ...

Roma - Schick il bluff che non c'è : Schick non è una pippa. Meglio chiarirlo subito, anche se tutto sembra far ritenere il contrario. Tipo, zero gol in campionato e prestazioni costantemente balbettanti. Patrik non è un bluff perché ...

Roma - Schick Non si sblocca : questione di ruolo - di rapporti e di ambiente : Schick, quindi? Che succede, ancora non siamo al top? Normale, con tutto quello che ha passato. E prima il cuore, poi i muscoli, le fragilità sono finite nella testa. Patrik non si sblocca. E' un ...

Monchi : 'Nessuna clausola nel contratto di Alisson : resterà alla Roma. Schick? Non è una gara decisiva - ma...' : Prima della sfida contro il Torino, il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato del futuro di Alisson e non solo ai microfoni di Premium Sport : 'Dobbiamo prendere d'esempio la Juve contro il Tottenham? Noi abbiamo la mentalità e le qualità per fare quel tipo di prestazioni. gara decisiva per Schick? Non è decisiva ma è una gara ...

Roma - non ti resta che essere Schick : L'Italia prima dell'Europa e non solo per il calendario: lo dice, senza bluffare, Di Francesco e soprattutto lo evidenzia la classifica.

Roma - Totti sempre da leader : 'Schick è super. E Nainggolan non si discute' : Roma - La Roma vive una fase delicata della sua stagione, tra il campionato in cui lotta per un posto in Champions League con Lazio e Inter e nella stessa competizione europa che la vedrà ospitare il ...

Samp - Ferrero : 'Torreira? Tutti lo vogliono ma io non lo vendo. Schick? Ci ho parlato e mi ha detto che...' : Massimo Ferrero , presidente della Sampdoria , parla a RMC Sport di Torreira e Schick : 'Torreira? È un grande giocatore e un bravo ragazzo. I calciatori quando si sentono forti perdono un po' di spessore mentale, lui invece continua ad aver fame. Tutti lo ...

Roma - Di Fra : "Schick? Non sereno". Monchi : "Non siamo a caccia di offerte nel mondo" : La Roma - aggiunge Monchi -, non va a caccia di offerte in giro per il mondo e non vuole ridimensionare la rosa, ma vogliamo rinforzare la squadra. Sono contento che non escono i nomi che stiamo ...

Summit Sampdoria-Juventus : non solo Torreira - sul piatto anche un attaccante ed il “caso Schick” : Summit Sampdoria-Juventus, una serata ricca di novità tra le parti. Come documentato da CalcioWeb nella serata di ieri, è andato in scena a Milano un incontro tra i vertici del club blucerchiato ed alcuni esponenti della Juventus, tra i quali anche Fabio Paratici. Diversi gli argomenti sul piatto nel colloquio, ma prima di tutto c’è stato un chiarimento dopo il noto caso Schick che aveva portato ad un po’ di incomprensioni tra le due ...