Scavalca new jersey dopo scontro | è grave

Ruba gli infissi e Scavalca i cancelli. Ma lo prendono - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Stefano D'Urso, Brindisino di 27 anni, aveva Rubato tre porte e quattro finestre in alluminio dal piazzale del magazzino delle Ferrovie. Le aveva poi caricate nel capiente portabagagli della sua Fiat ...