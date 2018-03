Scandalo sull’uso illecito dei dati degli utenti | il capo della sicurezza di Facebook

lastampa

(Di martedì 20 marzo 2018) Alex Stamos,deidi, è pronto a lasciare l’azienda di Mark Zuckerberg. Lo scrive il New York Times, sottolineando che all’originescelta c’è il disaccordo con l’azienda per quel che riguarda il modo in cui il social ha gestito il temadiffusione di notizie e fake news. La decisione arriva sull’onda ...