Scandalo Facebook | Zuckerberg convocato dal Parlamento britannico Social a picco in

Scandalo Facebook affonda i social media : Twitter perde il 9 - 68% : Twitter affonda con Facebook in Borsa. I titoli della società che "cinguetta" arrivano a perdere il 9,68%. Lo Scandalo di Facebook, , con il tutolo di Zuckenberg che perde quasi il 5%, , con Cambridge ...

Facebook e lo Scandalo Cambridge Analytica. La Casa Bianca : tutelare il diritto alla privacy : Per il Garante europeo per la privacy Giovanni Buttarelli i dati di chi va sui social sono utilizzati e rivenduti. Il punto è essere informati e consapevoli se una intelligenza artificiale inserisce certe persone in determinati gruppi

Scandalo Cambridge Analytica. Così i nostri dati su Facebook finiscono nel mercato delle app : Alla base di questa storia che coinvolge il referendum pro-Brexit e la vittoriosa campagna elettorale di Donald Trump, c'è un denominatore comune: un'applicazione – chiamata “thisisyourdigitallife” - che ha consentito alla società londinese di acquisire i dati di circa 50 milioni di persone...

Scandalo degli account violati Facebook precipita in Borsa : ... chiunque essi siano, e influenzando il mondo reale. Il solo Facebook d'altro canto conta su oltre due miliardi di iscritti , quaranta volte la popolazione italiana, e, se si considerano i pianeti ...

Facebook crolla in Borsa per lo Scandalo Cambridge Analytica : La web agency di Londra dal nome Cambridge Analytica mette nei guai Mark Zuckerberg. Oggi, in apertura di sessione a Wall Street, il titolo di Facebook ha perso il 5,20% in seguito alle rivelazioni fate da The Guardian e dal New York Times.In pratica Cambridge Analytica, attraverso l'applicazione "thisisyourdigitallife" su Facebook avrebbe rubato i dati di centinaia di migliaia di utenti. L'app, messa a punto dall'accademico russo-americano ...

Facebook crolla in borsa dopo lo Scandalo. Mercati asiatici in forte calo : Forti ribassi per tutte le borse mondiali dopo lo scandalo dati che ha coinvolto Facebook . Se l'azienda di Mark Zuckerberg, nella giornata di ieri, ha perso il 6.8%, anche i Mercati hanno risentito ...

Facebook travolta dallo Scandalo datagate. Si dimette capo sicurezza : E' caos a Facebook , finita nell'occhio del ciclone dello scandalo del datagate , in relazione alle fake news diffuse dal colosso mondiale dei social ed alla violazione di milioni di profili di utenti,...

Scandalo sull’uso illecito dei dati degli utenti - il capo della sicurezza di Facebook verso l’addio : Alex Stamos, capo della sicurezza dei dati di Facebook, è pronto a lasciare l’azienda di Mark Zuckerberg. Lo scrive il New York Times, sottolineando che all’origine della scelta c’è il disaccordo con l’azienda per quel che riguarda il modo in cui il social ha gestito il tema della diffusione di notizie e fake news. La decisione arriva sull’onda ...