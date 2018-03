Scandalo Facebook-Cambridge Analytica | tonfo in borsa | Zuckerberg convocato da Parlamenti

Dati manipolati - lo Scandalo affossa Facebook e i titoli dei social. Il parlamento Ue e quello inglese vogliono sentire Zuckerberg : «Where is Zuck?», dov'è Zuckerberg? È la domanda che tutti si fanno in queste ore. Ore in cui Facebook continua ad affondare in Borsa e il suo fondatore e numero uno si...

Facebook - l'Agcom chiede informazioni sullo Scandalo datagate : Teleborsa, - Numerose le richieste di chiarimento in merito allo scandalo datagate che sono arrivate all'Amministratore delegato di Facebook , Mark Zuckerberg . A seguito della recente diffusione di ...

Facebook-CA - uno Scandalo che nasce dalla mole di dati che regaliamo ai pubblicitari : Se le inchieste parlamentari, giornalistiche e giudiziarie sulle fake news fossero state un diversivo o un abbaglio? O addirittura un modo pilotato per far credere che a spostare le quote di elettorato necessarie a far pendere la bilancia a favore della Brexit, di Trump o dei 5 Stelle avessero avuto un ruolo decisivo soltanto le storie inventate da manipoli di falsari dell'informazione a San Pietroburgo e a Vales in Macedonia? E se invece, alla ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg convocato dal Parlamento britannico Social a picco in Borsa| L'accusatore : Intanto si svolge oggi in collegamento live streaming col quartier generale di Menlo Park un primo incontro con lo staff, presieduto dal vicedirettore generale Paul Grewal. È la prima volta che i ...

Scandalo Facebook affonda i social media : Twitter perde il 9 - 68% : Twitter affonda con Facebook in Borsa. I titoli della società che "cinguetta" arrivano a perdere il 9,68%. Lo Scandalo di Facebook, , con il tutolo di Zuckenberg che perde quasi il 5%, , con Cambridge ...

Facebook e lo Scandalo Cambridge Analytica. La Casa Bianca : tutelare il diritto alla privacy : Per il Garante europeo per la privacy Giovanni Buttarelli i dati di chi va sui social sono utilizzati e rivenduti. Il punto è essere informati e consapevoli se una intelligenza artificiale inserisce certe persone in determinati gruppi

Scandalo Facebook - parla l’esperto Luigi Crespi : Scandalo Facebook, parla l’esperto Luigi Crespi: “Due anni fa parlai con quelli di Cambridge Analytica e mi spiegarono il meccanismo: costruiscono database in maniera illegale... L'articolo Scandalo Facebook, parla l’esperto Luigi Crespi proviene da Roma Daily News.

Scandalo Cambridge Analytica. Così i nostri dati su Facebook finiscono nel mercato delle app : Alla base di questa storia che coinvolge il referendum pro-Brexit e la vittoriosa campagna elettorale di Donald Trump, c'è un denominatore comune: un'applicazione – chiamata “thisisyourdigitallife” - che ha consentito alla società londinese di acquisire i dati di circa 50 milioni di persone...

Scandalo degli account violati Facebook precipita in Borsa : ... chiunque essi siano, e influenzando il mondo reale. Il solo Facebook d'altro canto conta su oltre due miliardi di iscritti , quaranta volte la popolazione italiana, e, se si considerano i pianeti ...