Scandalo dati | nuovo tonfo in borsa | Zuckerberg convocato da Parlamenti Gb e Ue

Dati manipolati - lo Scandalo affossa Facebook e i titoli dei social. Il parlamento Ue e quello inglese vogliono sentire Zuckerberg : Mentre in Italia l'Agcom ha inviato a Facebook una specifica richiesta di informazioni circa 'l'impiego di Dati per finalità di comunicazione politica da parte di soggetti terzi'. Finora il gruppo ...

Facebook-CA - uno Scandalo che nasce dalla mole di dati che regaliamo ai pubblicitari : Se le inchieste parlamentari, giornalistiche e giudiziarie sulle fake news fossero state un diversivo o un abbaglio? O addirittura un modo pilotato per far credere che a spostare le quote di elettorato necessarie a far pendere la bilancia a favore della Brexit, di Trump o dei 5 Stelle avessero avuto un ruolo decisivo soltanto le storie inventate da manipoli di falsari dell'informazione a San Pietroburgo e a Vales in Macedonia? E se invece, alla ...

Scandalo sull’uso illecito dei dati - Zuckerberg convocato da Londra e dal Parlamento Ue : La Commissione parlamentare britannica sulla Cultura, i Media e il Digitale ha chiesto a Mark Zuckerberg di comparire per un’audizione sullo Scandalo relativo all’abuso dei dati di milioni di utenti che coinvolge Facebook e la società di consulenza politica Cambridge Analytica. Lo ha reso noto il presidente della commissione, Damian Collins, citand...

Scandalo Cambridge Analytica. Così i nostri dati su Facebook finiscono nel mercato delle app : Alla base di questa storia che coinvolge il referendum pro-Brexit e la vittoriosa campagna elettorale di Donald Trump, c'è un denominatore comune: un'applicazione – chiamata “thisisyourdigitallife” - che ha consentito alla società londinese di acquisire i dati di circa 50 milioni di persone...

Scandalo sull’uso illecito dei dati degli utenti - il capo della sicurezza di Facebook verso l’addio : Alex Stamos, capo della sicurezza dei dati di Facebook, è pronto a lasciare l’azienda di Mark Zuckerberg. Lo scrive il New York Times, sottolineando che all’origine della scelta c’è il disaccordo con l’azienda per quel che riguarda il modo in cui il social ha gestito il tema della diffusione di notizie e fake news. La decisione arriva sull’onda ...

Facebook - il tonfo a Wall Street dopo Scandalo dei dati manipolati : ecco la falla nel sistema di controllo : NEW YORK Hanno chiuso la stalla quando i buoi erano fuggiti già da vari anni. La decisione di Facebook di escludere dalla piattaforma i responsabili di una manovra che ha portato all'uso...

Lo Scandalo Cambridge Analytica affossa Facebook in Borsa. NYT rivela : si dimette il capo della sicurezza dati : Facebook crolla a Wall Street (-6,8%) dopo lo scandalo Cambridge Analytica. Da Washington a Londra tutti chiedono chiarezza su quello che si sta delineando come un vero e proprio “datagate”. Protesta anche l’Unione europea, definendo quanto accaduto «inaccettabile»; la Commissione europea chiede chiarimenti e il Parlamento europeo preannuncia un’in...