Sarri alla Juve? Marotta | E' uno fra i migliori in circolazione | ma

Napoli. Sarri : “Alla mia squadra non posso chiedere di più” : A Maurizio Sarri è stato assegnato il premio Maestrelli a Montecatini Terme. Per il tecnico del Napoli è stata l’occasione

Napoli-Genoa 1-0 : decide Albiol - Sarri a meno 2 dalla Juventus : Un Napoli "modello Juve" ha vinto contro il Genoa con il minimo sforzo e grazie ad un difensore, Albiol, su azione d'angolo. Il modo forse più giusto per avvicinare i bianconeri, adesso avanti sole ...

Napoli-Genoa 1-0 : decide Albiol. Sarri a -2 dalla Juventus : Il Napoli batte il Genoa in casa , 1-1, grazie a un gol di Albiol e si avvicina alla Juventus capolista, ora lontana due punti. LEGGI LA CRONACA

Caso Sarri-giornalista : dalla Spagna parole dure contro l'allenatore del Napoli Video : Che Maurizio #sarri sia un personaggio fuori dagli schemi, estremamente schietto e talvolta un po' troppo sopra le righe è oramai cosa nota. Sarri è così, non nasconde la sua natura e con lui è un vero e proprio prendere o lasciare. Infatti c'è a chi piace questo suo non omologarsi al mondo del calcio di oggi e chi invece critica il suo modo di porsi privo di forma e apparenza. l'allenatore del Napoli ha dei principi dai quali non si allontana, ...

Insulti alla cronista - Sarri nella bufera e il manager attacca : «Il solito clan» : «E anche dopo Inter-Napoli il #clan ha continuato a scurreggiare con la bocca/tastiera/penna... #maiservi». Questo il testo di un tweet di Alessandro Pellegrini, manager di Maurizio...

Sarri - battuta sessista alla giornalista. E' bufera : Il tecnico toscano in balia delle polemiche per una frase rivolta a una giornalista: non è il primo scivolone mediatico di un personaggio che fa discutere, in campo e soprattutto fuori

Sarri alla cronista : "Non ti mando a fare in c... perché sei carina" : "Sei una donna, sei carina e per questi due motivi non ti mando a fare in c...". Sono le parole dell'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri , rivolte alla giornalista di 'Canale 21' Titti Improta che, ...

Maurizio Sarri - la risposta alla giornalista fa discutere : 'Sei donna - non ti mando a fare in c...' : "Sono troppo dura se dico che questa sera il discorso scudetto si è compromesso?". "Sei una donna, sei carina e non ti mando a fare in c…". Post partita di San Siro, dopo il pareggio per 0-0 tra Inter ...

Sarri alla giornalista : «Sei una donna - se carina - non ti mando affanc…» [VIDEO] : Il tecnico del Napoli si è scusato, ma l'OdG della Campania ha definito le sue parole come «una risposta sessista, inaccettabile». L'articolo Sarri alla giornalista: «Sei una donna, se carina, non ti mando affanc…» [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La risposta sessista di Maurizio Sarri alla giornalista : "Sei donna e sei carina e non ti mando a fare in culo per questo" : Maurizio Sarri perde punti e anche lo stile. Dopo il pareggio in trasferta contro l'Inter, l'allenatore del Napoli prima lascia stizzito l'intervista di Mediaset Premium e poi, in conferenza stampa, replica con una battuta sessista alla domanda di una giornalista. "Mister, sono troppo duro se dico che questa sera lo scudetto è compromesso", ha chiesto l'inviata della tv partenopea Canale 21 Titti Improta. Sarri è rimasto in ...

Napoli - la Juventus sorpassa ma Sarri non si arrende : “Cercheremo di rompere i coglioni fino alla fine” : “Abbiamo fatto una buona partita, rispondendo bene alla sconfitta con la Roma. Abbiamo trovato di fronte una squadra forte, inaspettatamente in salute, ma noi a livello di impegno e abnegazione abbiamo fatto bene pur non riuscendo a sfruttare le occasioni”. Così l’allenatore del Napoli Maurizio Sarri dopo il pareggio contro l’Inter. “Addio sogno scudetto? Non siamo né la squadra più ricca né la più forte d’Italia – ha ...

Caro Sarri - per passare alla storia devi vincere : Può una squadra di calcio essere ricordata soltanto per la sua bellezza? Domanda affascinante. Arrigo Sacchi ne è assolutamente convinto: sono state le emozioni trasmesse attraverso uno spettacolo ...

Allan - l'uomo in più del Napoli di Sarri : Fede , è molto religioso, , tatoo, Napoli e l'amore smisurato per la sua famiglia , la moglie Thais e i due figli Miguel e Manuela, : il mondo a 'tinte azzurre' dell'insostituibile Allan. SERIE A ...

Napoli - Allan : 'Non pensiamo alla Juve - sono loro che inseguono. Migliorato grazie a Sarri' : allan, centrocampista del Napoli , è intervenuto al termine del match vinto contro la Spal. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: Una partita che vi rilancia nuovamente in testa alla classifica. 'Siamo contenti, abbiamo fatto una buona partita ed è un peccato non aver chiuso prima. Juve? Dobbiamo pensare a noi, è la Juve ...