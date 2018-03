Sarkozy | “5 milioni in 3 valigie da Tripoli” | l’inchiesta partita nel 2013 tra soldi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 marzo 2018) Cinquein contanti in tre valigette. Trasportati in aereo da Tripoli a Parigi in tagli da 200 e 500 euro con i saluti di Muammar Gheddafi, erano destinati a finanziare la campagna elettorale coronata dal trionfo alle presidenziali del 2007 contro la socialista Segolène Royal. Nicolasne risponde da questa mattina ai magistrati negli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre. Solo una tranche dei presunti finanziamenti occulti per 50di cui il sito d’inchiesta Mediapart aveva cominciato a parlare nel 2012. Era stato Ziad Takieddine a far crollare il mondo addosso all’ex presidente nell’autunno 2016, a 5 giorni dalle primarie della destra in cui il leader de Les Republicains cercava il rilancio in vista delle presidenziali dell’anno successivo. Il 15 novembre, il giorno prima dell’annuncio della candidatura dell’uomo che poi ...