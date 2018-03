ilfattoquotidiano

: Questo coso è: Non-binary Socialist LGBTQIAPK activist Zhe/Zher Fierce Corbynista Free speech not Hate Speech Gius… - _Velies_ : Questo coso è: Non-binary Socialist LGBTQIAPK activist Zhe/Zher Fierce Corbynista Free speech not Hate Speech Gius… - Cascavel47 : Sanità, qualche informazione (vera) sulla condizione italiana -

(Di martedì 20 marzo 2018) Ho scritto recentemente un post su questo blog per denunciare una sparata populistica di Beppe Grillo contro presunti scandali e sprechi della. Molti lettori mi hanno criticato: su quali dati era basato? Ovviamente avevo scritto cose risapute; ma essendo uscito il rapporto Healt At A Glance 2017, dell’Oecd posso confermare pienamente quello che ho scritto coi dati che vi sono contenuti. I dati sono troppi per riportarli tutti: gli interessati possono scaricare direttamente la pubblicazione in formato pdf. Io mi concentrerò su alcune informazioni che, mi pare, offrono un quadro interessante. Il primo dato che mi sembra rilevante è l’aspettativa di vita: l’Italia è quarta tra le 45 nazioni analizzate, con 82,6 anni, preceduta da Giappone, Spagna e Svizzera. L’aspettativa di vita in Italia è inoltre superiore a quanto ci si potrebbe attendere per Pil pro ...