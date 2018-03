Sanità | Fp Cgil | in Sicilia clima d' incertezza | subito confronto con sindacati 2

Sanità : Fp Cgil - in Sicilia clima d'incertezza - subito confronto con sindacati : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Una "forte preoccupazione per lo stato in cui versa la Sanità" in Sicilia. Così la Fp Cgil Sicilia che invita l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza "ad attivare, in tempi brevissimi, i tavoli di confronto per dare immediatamente risposte ai cittadini Sicilian

Sanità : Fp Cgil - preoccupazione per clima ospedale Giglio Cefalù : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - La Fp Cgil di Palermo ha chiesto un incontro urgente all'assessore alla Salute Ruggero Razza per affrontare i problemi legati alla Fondazione Giglio di Cefalù. “Esprimiamo forte preoccupazione per il clima venutosi a creare all’interno della Fondazione G. Giglio di Cef

Corso assistenza sanitaria - Cgil : 'Dalla politica silenzio assordante' : Grave ed assordante è il silenzio della politica catanzarese, colpevole e complice il silenzio del Presidente della Regione e del suo Vice, che pone inquietanti interrogativi, attori tutti distratti ...

CGIL su riforma sanitaria in Basilicata. Al via la campagna 'Giù le mani dalla Sanità' : ... gli unici che in questi mesi hanno denunciato ogni giorno i rischi di una totale debacle contro il silenzio assordante del resto del sindacato e di tutta la politica. Per la CGIL la vertenza sanità ...

Zannotti (Cgil) fa il punto su lavoro - sviluppo - bacini e Sanità : Cosa manca alla nostra economia? ' Ci troviamo in un territorio che non fa sistema e ragiona prevalentemente per comuni. È tempo invece di ragionare nell'ottica di un'area metropolitana tra Pisa e ...