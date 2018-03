San Marino | diventa Capo di Stato a 27 anni | Matteo Ciacci è il più giovane al mondo

San Marino avrà il capo di Stato più giovane al mondo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

San Marino - capo di stato più giovane mondo : Dal prossimo primo aprile la Repubblica di San Marino sarà guidata, come Capitano Reggente, da un uomo di 27 anni, Matteo Ciacci, che potrà 'fregia...

San Marino - a 27 anni diventa Capo di Stato : Matteo Ciacci è il più giovane al mondo : Classe 1990, si è laureato in Giurisprudenza all'Università di Urbino: "Se i ragazzi s'impegnano possono farcela"

"Così il sottomarino San Juan spiava le coste delle Falkland" : La scomparsa del sottomarino Ara San Juan nelle acque dell'Argentina si arricchise di un nuovo retroscena. A quanto pare il sommergibile di fatto si trovava in missione con due obiettivi chiari: il ...

San Marino vuole diventare uno dei primi Smart Country del mondo : Siglata una partnership tra Repubblica di San Marino e il colosso cinese Zte per lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazioni fisse e mobili. Obiettivo: sviluppare infrastrutture ad alta ...

San Marino - Titano investe su reti 'mobile' e fibra ottica 'di Stato' - : 'Vogliamo essere uno dei primi Paesi al mondo- sottolinea Zafferani- a poter offrire 5G a imprese e cittadini'. Di fatto 'con questa nuova rete e infrastruttura- conferma poi Kun, l'ad di Zte- ...

San MARINO/ Savorelli : sono stato defenestrato. Il sistema bancario è ancora a rischio : Intervistato dal Corriere della Sera, Lorenzo Savorelli racconta di essere stato "defenestrato", dopo meno di un anno mezzo, dalla Banca centrale di San MARINO(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 18:53:00 GMT)

Biglietti Moto GP Misano 2018 Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini : Biglietti Moto GP Misano 2018. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini torna al circuito Simoncelli di Misano Adriatico il 7, 8 e 9 settembre 2018 dove tutto è già pronto per far scendere in pista i migliori centauri del mondo. A questo si aggiunge il Grande successo del palinsesto di The Riders’ Land Experience, che quest’anno ha in programma 35 eventi sparsi sul territorio che saranno riproposti con ulteriori novità ...

110 anni di Inter - francobollo celebrativo di San Marino : 110 anni Inter– La Repubblica di San Marino celebra i 110 anni di vita dell’Inter con un francobollo da due euro che sarà emesso il 13 marzo prossimo. La vignetta del francobollo – resa nota oggi – riporta il logo ufficiale dei 110 anni del ”F. C. Internazionale Milano” e sullo sfondo il biscione visconteo, simbolo della citta’ di Milano e della squadra neroazzurra. La societa’ – ricorda ...

Elezioni - ombra di brogli : "Da San Marino stock di voti falsi per la sinistra" : L'ombra dei brogli si abbatte , anche, sulle ultime Elezioni. Sarebbero 600 infatti le schede elettorali contraffatte che, partite da San Marino, sarebbero arrivate a Roma per 'modificare' l'esito del ...

Elezioni 2018 - schede elettorali dall’estero : 450 non valide a San Marino. Irregolarità anche in Australia : anche quest’anno sono arrivate segnalazioni di anomalie da Castel Nuovo di Porto, in provincia di Roma, il mega seggio dove si scrutinano le schede provenienti dall’estero. Anomalie che sono state individuate e segnalate dagli stessi presidenti insieme ai rappresentanti di lista. È successo nei seggi 642 e 646 dove si scrutinavano i voti della circoscrizione estera di San Marino. Infatti rappresentanti di lista, scrutatori e Presidenti di seggio ...

L'Ue bacchetta San Marino : Non ha leggi contro il razzismo : L'Unione Europea esprime "preoccupazione" perché a San Marino manca una legislazione penale che condanni esplicitamente le discriminazioni razziste e che allarghi i diritti civili per le persone omosessuali.A puntare il dito contro la più antica repubblica del mondo è infatti un organo del Consiglio d'Europa, la commissione contro il razzismo e l'intolleranza (Ecri, ndr). Che nel suo rapporto sui diritti ...

Incontro sulla Sanità a Castiglione Messer Marino con l'Assessore Paolucci e i tecnici interessati : ... atteso a giorni, a causa del Commissariamento del Molise, dal ritorno dal ministero della Salute e dell'Economia che devono vidimarlo. Primo punto : messa in rete delle postazioni 118 di Molise ed ...

Gianni Marino cittadino onorario di San Germano : Gianni Marino, alpino di lunga data e vice presidente del Consiglio comunale di Vercelli, ha ricevuto la cittadinanza onoraria di San Germano Vercellese, centro nel quale aveva a lungo vissuto prima ...