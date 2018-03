San Giuseppe | vescovo Palumbo | ' Occorre riappropriarsi del lavoro | quello autentico'

Diocesi - 2 processioni a Giarratana per la festa di San Giuseppe : Molto partecipate le due processioni, mattutina e serale, che hanno animato la festa a Giarratana. Inaugurata anche una scivola per i disabili

Cirò. Prosegue la Festa di San Giuseppe : oggi seminario al Liceo Adorisio : Mito, Logos e Scienza di Pitagora, Gioacchino Da Fiore e Aloysius Lilius . È, questo, il titolo dell'incontro che si terrà nella giornata conclusiva del 21 marzo, alle 9,30 nella Sala Consiliare. ...

Festa del papà 2018 - oggi è San Giuseppe/ Auguri e frasi WhatsApp : il film-dedica di Shia LaBeouf al padre : Auguri Festa del papà 2018: oggi è San Giuseppe, frasi d'autore più belle, dediche e pensieri da inviare via WhatsApp o sms (ma anche dire a voce) nella Festa dedicata al babbo.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 19:17:00 GMT)

Palermo - vampe di San Giuseppe : vigili del fuoco in azione Video : Ogni anno è sempre la stessa storia. Il 19 marzo, ossia la festa di San Giuseppe [Video], sembra più che altro un giorno incendiario tanto da essere stato battezzato come il giorno o l'appuntamento con l'illegalita'. Almeno a #Palermo sembra essere così. Il 18 marzo 2018, vigilia della festa di #san Giuseppe, è gia' un un appuntamento parecchio infuocato, poiché in tutta la citta' di Palermo gia' dal pomeriggio della giornata citata, diversi ...

La festa di San Giuseppe a Ragusa : oggi benedizione del pane : Tantissimi i fedeli presenti ieri alla prima giornata di festa. oggi si continua con Sante Messe e la benedizione del pane

Palermo - vampe di San Giuseppe : vigili del fuoco in azione : Ogni anno è sempre la stessa storia. Il 19 marzo, ossia la festa di San Giuseppe, sembra più che altro un giorno incendiario tanto da essere stato battezzato come il "giorno o l'appuntamento con l'illegalità". Almeno a Palermo sembra essere così. Il 18 marzo 2018, vigilia della festa di San Giuseppe, è già un un appuntamento parecchio "infuocato", poiché in tutta la città di Palermo già dal pomeriggio della giornata citata, diversi roghi (vampe) ...

Allerta Meteo Festa del papà – La “Tempesta di San Giuseppe” si abbatte sull’Italia - NEVE al Nord e forte MALTEMPO al Centro/Sud : 1/11 ...

Marettimo - La festa di San Giuseppe in diretta streaming : Oggi, lunedì 19 marzo dalle 10.00, saremo in diretta streaming da Marettimo, per raccontarvi la festa di San Giuseppe. Potrete guardare la diretta sul sito: http://www.tviotv.it, scaricando L app di TVIO o seguendo la diretta sulla pagina Facebook Ore ...

19 marzo - Festa dei Papà : così l'arte ha rappresentato San Giuseppe : Giuseppe, come fosse un anziano medico, pare quindi farlo venire al mondo, divenendone il protettore e il custode». E poi vi è il Tondo Doni di Michelangelo. «Forse questa può essere considerata l'...

