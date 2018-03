Salvini porta Elisa Isoardi a Palazzo Grazioli da Berlusconi

Matteo Salvini porta Elisa Isoardi da Silvio Berlusconi - a Palazzo Grazioli : Elisa Isoardi è uscita dall'ombra e si è mostrata con Matteo Salvini in un'occasione significativa: la first lady in pectore della Lega ha accompagnato il leader del Carroccio a Palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi.Si tratta della prima uscita pubblica del post elezioni per la conduttrice Rai, documentata in esclusiva dal settimanale "Diva e donna", in edicola da mercoledì. Salvini, per l'occasione, ha ...

Salvini e Di Maio? Tutto porta a pensare che possano governare insieme : Il dialogo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per molti commentatori politici potrebbe essere destinato non solo a trattare sulle oramai imminenti votazioni dei nuovi Presidenti di Camera e Senato. Si potrebbe proseguire per verificare la possibilità di costruire una maggioranza di governo. Un governo ovviamente politico ma con una scadenza relativamente breve, destinato a sciogliersi nel momento in cui vengano conseguiti quei pochi ma ...

Portas : Salvini-Di Maio si contendono Camera come polli nel pollaio : Roma – Portas: se buongiorno si vede dal mattino siamo messi male Roma – Di seguito le parole di Giacomo Portas, leader dei Moderati ed... L'articolo Portas: Salvini-Di Maio si contendono Camera come polli nel pollaio proviene da Roma Daily News.

Esecutivo - Salvini “apre la porta” al M5S. Berlusconi : «Sì - ma per cacciarli via» : Il leader della Lega sull’ipotesi di un’alleanza di governo con i grillini non chiude. Ma c’è il no secco del Centro Destra. Il leader del M5s cerca invece di rassicurare i vertici di Confcommercio

