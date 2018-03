Salvini come Andreotti nel ' 76 Governo con Pd e M5S astenuti Berlusconi

Silvio Berlusconi - il vertice decisivo ad Arcore : 'Come convincerò Matteo Salvini a ragionare' : Ad Arcore, le notizie non incoraggiano Silvio Berlusconi : sempre più indizi, infatti, fanno ritenere che il patto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la spartizione della presidenza delle Camere ...

“Trasformata”. La nuova Elisa Isoardi : come è cambiata la popolare conduttrice tv dopo il successo di Matteo Salvini. Il nuovo look fa impazzire i fan : Il settimanale di gossip ‘Diva e donna’ ha scattato in esclusiva delle foto davvero molto particolari: mostrano l’arrivo di Matteo Salvini l’altro giorno a Palazzo Grazioli, a Roma, per l’incontro con Silvio Berlusconi. La novità assoluta? Al fianco del leader del Carroccio c’era la fidanzata Elisa Isoardi, alla sua prima uscita ufficiale da “first lady” del centrodestra. Mano nella mano con ...

Luigi Bisignani - l'avvertimento tombale a Di Maio e Salvini : 'Ho già visto come andrà a finire' - : Anche se Luigi Di Maio è convinto che sia cominciata la Terza Repubblica, quel che sta accadendo alla politica italiana in questi giorni assomiglia tanto a scene già viste, con un finale più che prevedibile. Ne è sicuro Luigi Bisignani che sul Tempo indica le analogie tra il crollo del Partito ...

Porcata del Pd - complotto sul leghista Giorgetti. Retroscena : come vogliono fregare Salvini e Di Maio : Per stoppare l' asse Matteo Salvini-Luigi Di Maio al Nazareno si prova a creare il caos. L'idea del Pd è quella di far naufragare le trattative tra Movimento 5 stelle e Lega e arrivare a un governo di ...

Portas : Salvini-Di Maio si contendono Camera come polli nel pollaio : Roma – Portas: se buongiorno si vede dal mattino siamo messi male Roma – Di seguito le parole di Giacomo Portas, leader dei Moderati ed... L'articolo Portas: Salvini-Di Maio si contendono Camera come polli nel pollaio proviene da Roma Daily News.

Governo - Salvini : “Accordo? Con tutti tranne il Pd. Ci sono dei punti irrinunciabili come Flat tax - Fornero e immigrazione” : “Prioritario è dare un Governo agli italiani. L’extrema ratio è tornare a chiedere il voto agli italiani, che non mi fa paura”. Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti nella sede dell’associazione stampa estera. “Non stiamo rivendicando la presidenza del consiglio a prescindere, partiamo dai progetti e vediamo se c’è la possibilità di ragionare su quelli, chi è il premier è ...

Grillo : 'L'accordo con Salvini? Come una partita a scacchi' : Il ruolo di Grillo, allora, non può più essere quello di quando gridava in faccia a Matteo Renzi, nello streaming del confronto, 'tu non rappresenti nessuno'. Ma sbaglia chi pensa che il fondatore ...

MATTEO Salvini come LUIGI DI MAIO/ Su Governo pressing sul Pd : "Senza intesa politica si vota di nuovo" : MATTEO SALVINI sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:21:00 GMT)

Matteo Salvini come Luigi Di Maio/ Su Governo - Def e presidenze Camere : chiusura dal Pd per alleanza : Matteo Salvini sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:55:00 GMT)

Alessandra Ghisleri : 'Sono caduti i capibastone del Sud come D'Alema. Ora Salvini e Di Maio gestiscano il voto' : 'Hanno votato contro il metodo della politica, hanno eliminato i candidati degli anni Novanta come Massimo D'Alema '. Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, analizza il voto del 4 marzo: 'E di fatto è ...

'Ho votato Salvini perché è come Che Guevara. Renzi è un lampredotto' : Alla domanda sul perché abbia votato Salvini invece che Luigi Di Maio, Vissani ha risposto: "perché Salvini lo conosco meglio, ha una lunga storia politica. Lui e Di Maio sono due Che Guevara". Anche ...

Gianfranco Vissani : "Ho votato Salvini perché è come Che Guevara. Renzi è un lampredotto" : "Ho votato Salvini, l'Italia è stanca, non c'è più lavoro, la gente che vive per strada è triplicata", parola del cuoco Gianfranco Vissani che ieri, 7 marzo, è stato ospite di Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.Alla domanda sul perché abbia votato Salvini invece che Luigi Di Maio, Vissani ha risposto: "Perché Salvini lo conosco meglio, ha una ...

Roberto Saviano come Don Pietro Savastano di Gomorra : il messaggio a Matteo Salvini “Biv” : Roberto Saviano come Don Pietro Savastano di Gomorra ed è subito caos. Nelle ultime ore non si parla d'altro e non solo per via del fatto che ogni volta che lo scrittore dice qualcosa diventa un caso, ma che questa volta lui stesso ha citato il famoso boss protagonista della serie Sky tratta dal suo romanzo. Ma cosa è successo di preciso? Sembra che a stuzzicare Saviano sia stato proprio Matteo Salvini. Il leader della Lega è uscito ...

Mazzola : Salvini è come Luis Suarez. Sa fare tutto come lui : Roma – Mazzola: ho votato Salvini. Sono suo sostenitore convinto Roma -Di seguito le parole rilasciate all’interno del programma ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai... L'articolo Mazzola: Salvini è come Luis Suarez. Sa fare tutto come lui proviene da Roma Daily News.