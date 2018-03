SALVA MIGRANTE INCINTA/ Ma rischia il carcere : è la "fraternité" di un paese razzista : Un guida alpina francese, Benoît Ducos, ha tratto in salvo una famiglia di migranti che tentava di superare a piedi il Monginevro, nella neve alta. rischia il carcere. MONICA MONDO(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 06:08:00 GMT)RIVOLTA MIGRANTI/ Ritardo pocket money, ecco le domande che battono razzismi & pretese, di F. PichettoELEZIONI & MIGRANTI/ I veri numeri che inchiodano (tutti) i politici, int. a G.C. Blangiardo

FRANCIA - GUIDA ALPINA SALVA MIGRANTE INCINTA/ Video - rischia 5 anni di carcere : “non sono pentito - lo rifarei” : Una GUIDA ALPINA che ha messo in salvo una MIGRANTE nigeriana che stava partorendo sulle montagne tra la FRANCIA e l'Italia è stata arrestata dai gendarmi francesi: rischia 5 anni di carcere(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 20:10:00 GMT)

FRANCIA - SALVA MIGRANTE INCINTA SULLA NEVE/ Guida alpina rischia cinque anni di carcere : Una Guida alpina che ha messo in salvo una MIGRANTE nigeriana che stava partorendo sulle montagne tra la FRANCIA e l'Italia è stata arrestata dia gendarmi francesi: rischia 5 anni di carcere(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 14:45:00 GMT)

Francia - guida alpina rischia 5 anni di carcere per aver SALVAto una migrante incinta : Francia, guida alpina rischia 5 anni di carcere per aver salvato una migrante incinta La magistratura francese è decisa a non ammettere deroghe, neanche umanitarie per il volontario del gruppo “Refuge solidarie”. Continua a leggere L'articolo Francia, guida alpina rischia 5 anni di carcere per aver salvato una migrante incinta proviene da NewsGo.

Guida alpina incriminata per aver SALVAto una migrante incinta in mezzo alla neve : Una Guida alpina francese, Benoît Ducos, è finita sotto inchiesta per aver soccorso una migrante incinta all'ottavo mese mentre tentava insieme alla propria famiglia di attraversare il confine...

SALVA MIGRANTE incinta in mezzo alla neve Guida alpina francese incriminata : Il soccorso a 1.900 metri di quota sul Monginevro. Portata a valle in preda alle doglie, la donna ha partorito in ospedale ma l’uomo che l’ha aiutata rischia 5 anni di carcere per immigrazione clandestina. La nuova rotta dei migranti tra la neve.