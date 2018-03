Salute | ogni anno 750mila migrati si curano lontano da casa

Salute - SIMG : “Ogni giorno informiamo le famiglie sul valore dei vaccini” : “Accogliamo con soddisfazione la notizia del raggiungimento del tasso di copertura del 95% per il vaccino esavalente. È la soglia che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito come obiettivo da raggiungere per avere una copertura ottimale della popolazione. Un risultato ottenuto grazie alle campagne mediatiche e, soprattutto, con il lavoro quotidiano, capillare e continuo dei medici di famiglia”. Il dott. Claudio Cricelli, ...

Salute : aperta la call per presentare nuove tecnologie per vaccinare ogni bambino : Gavi, the Vaccine Alliance, sta cercando persone di talento, imprenditori e società specializzate nella soluzione di problemi, per aiutare a vaccinare i bambini più vulnerabili del mondo. Come parte del bando 2018, INFUSE (Innovation for Uptake, Scale ed Equity) – la piattaforma di accelerazione dell’innovazione di Gavi – è alla ricerca di una nuova comprovata tecnologia digitale per la registrazione e la verifica ...

Salute : ogni anno 2000 bimbi nascono sordi - i consigli degli esperti : ogni anno in Italia nascono circa 2mila bambini con gravi problemi all’udito che rischiano di essere molto penalizzati se questi disturbi non vengono individuati subito e trattati in modo corretto. La sordità è una patologia circondata ancora da troppa disinformazione: oggi, infatti, esistono diagnosi e terapie affinché anche il bambino affetto da sordità congenita possa condurre una vita normale. In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito, ...

Salute : ogni anno muoiono 6.3 milioni di bimbi - il 44% ha meno di 28 giorni : Secondo i dati diffusi da Sin (Società italiana di neonatologia), ogni anno nel mondo muoiono 6,3 milioni di bambini con meno di 5 anni: il 44% di essi, oltre 2,7 milioni, muore nel periodo neonatale, nei primi 28 giorni di vita. Il 23 e 24 febbraio prossimi la Sin organizza al centro congressi della Federazione trentina delle cooperative di via Segantini a Trento un convegno sul tema: un’occasione non solo per porre la massima attenzione ...

"Io ciccione offeso ogni 40 secondi. Ma sono in Salute e mi salva l'autoironia" : "Quella contro i grassi è l'unica discriminazione che resiste, l'unica che il politicamente corretto lascia passare". Mario Adinolfi, dopo quegli insulti "pronunciati mentre ero ospite di SkyTg24" racconta cosa vuol dire vivere da "ciccione", ma "per fortuna non sono permaloso, altrimenti a quest'ora mi sarei già impiccato alla trave e lo so che state già pensando tutti che verrebbe giù anche il soffitto" aggiunge in ...

Oltre 300.000 infortuni sportivi ogni anno - altrettante indisponibilità per motivi di Salute : Gli infortuni tra chi pratica sport sono inevitabili, ma quando diventano eccessivi rischia più seriamente sia la salute degli atleti che la performance dei team. Secondo dati ISS in Italia ci sono circa 300.000 infortuni ogni anno, di vario genere e gravità, ma si può stimare in altrettanti i casi di indisponibilità dell’atleta per leggeri malesseri che non hanno portato al Pronto Soccorso. Si tratta di un fenomeno eccessivo e ...